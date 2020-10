A distanza di poco meno di ventiquattro ore dalle ultime polemiche, Vincenzo De Luca ha deciso di rompere il silenzio: il suo messaggio.

È uno dei protagonisti indiscussi di questa pandemia da Coronavirus, Vincenzo De Luca. Sappiamo benissimo che il presidente della regione Campania non ha mai perso occasione di poter ampiamente illustrare le sue opinioni, polemiche e le sue incredibili iniziative. E così, ogni Venerdì pomeriggio, in diretta sul suo canale Facebook ufficiale, il buon De Luca non soltanto fa il punto della situazione sui contagi che ci sono stati in Campania ed illustra il suo prossimo ‘modus operandi’, ma è anche solito a lasciarsi andare a dichiarazioni sarcastiche che, in un vero e proprio batter baleno, creano delle ricche discussioni. Impossibile, infatti, dimenticare ‘il lanciafiamme’ per le feste di laurea organizzate di nascosto in piena pandemia. O tantissime altre esternazioni tanto simpatiche, ma anche come dei veri e propri mezzi per creare polemiche. L’ultima, ad esempio, è scoppiata qualche ora fa. Quando, nel coro della sua ultima diretta, il presidente della Campania ha commentato la situazione scolastica. E si è lasciato andare ad una battuta che, immediatamente, ha scatenato il ‘putiferio’ sui social. Ecco, perciò, come il buon De Luca ha deciso di rispondere a queste ultime polemiche.

Vincenzo De Luca risponde alle ultime polemiche: il messaggio Facebook

Nel corso della sua ultimissima diretta Facebook, Vincenzo De Luca ha rivelato cosa lo ha spinto a chiudere le scuole. E, soprattutto, ha raccontato di aver visto un’intervista ad una bambina che piangeva perché voleva andare a scuola ad imparare a scrivere. Un racconto che, come dicevamo precedentemente, ha suscitato, in un vero e proprio batter baleno, delle polemiche. Alle quali, pochissimi istanti fa, il presidente della regione Campania non ha assolutamente perso occasione di poter rispondere. Attraverso un messaggio condiviso sulla sua pagina ufficiale Facebook, infatti, il presidente ha deciso di rispondere in prima persona. Mettendo, quindi, a tacere queste ultime polemiche. E, soprattutto, sottolineando il suo costante impegno proprio nell’ambito della scuola.

Insomma, da come si può chiaramente leggere dal post riproposto in alto, il messaggio di Vincenzo De Luca, dopo queste ultime polemiche, è forte e chiaro. Cosa ne pensate?