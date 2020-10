Elodie è stata vittima di un terribile incubo: ha raccontato tutto nelle sue Instagram story. “Mi vergognavo da morire”, sentite che dice la famosa cantante.

Elodie è diventata col tempo una delle cantanti più affermate d’Italia. L’abbiamo conosciuta come concorrente del talent X Factor, prima che diventasse allieva nella scuola di Amici. E’ proprio nel programma di Maria de Filippi si è classificata seconda in finale vincendo il Premio della Critica Vodafone e il Premio RTL 102.5. E’ nata nella borgata romana di Quartaccio da papà italiano e mamma francese creola: lei e sua sorella sono cresciute nelle case popolari, spesso sole. Elodie e Fey sono davvero molto legate oltre ad essere quasi identiche: la cantante è la sorella maggiore, ma sembrano gemelle! Elodie è diventata una vera star in Italia ed anche sui social dove pubblica incantevoli scatti di sè o aggiorna i fan su ciò che le succede. Proprio nelle ultime ore ha raccontato un sogno tremendo…ecco le parole della cantante.

Elodie, incubo tremendo! “Mi vergognavo da morire”, il racconto

Elodie ha raccontato sul suo canale Instagram il sogno che ha fatto nella notte. E’ stato per lei un vero incubo, si è vergognata davvero tanto nella sua immaginazione. Ma cosa fa così paura ad Elodie? Beh, la cantante ha sognato che le cadevano i denti! Voleva parlare con le persone, nel sogno, ma si vergognava troppo di aprire la bocca. Povera Elodie, sarà stato davvero terribile. Per fortuna si trattava solo di un sogno! Questo uno screen delle sue IG story mentre racconta il suo incubo:

Lo scherzo de Le Iene

Proprio negli ultimi giorni abbiamo visto Elodie in tv, nel programma Le Iene. La simpatica e bellissima cantante è stata vittima di uno scherzo! Hanno fatto credere ad Elodie che sua sorella, omosessuale, fosse rimasta incinta di un uomo: spiegare l’accaduto alla compagna di Fey non è stato semplice…Il video mandato in onda nel programma di Italia 1 è tutto da ridere!