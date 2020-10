Francesco Renga, chi è la sua fidanzata: curiosità su Diana Poloni

Tutto su Diana Poloni, fidanzata di Francesco Renga: città, lavoro e tanto altro sulla donna che ha conquistato il bel cantautore italiano.

Francesco Renga, cantautore di successo ambitissimo dalle donne, dopo la separazione da Ambra Angiolini ha ritrovato l’amore già da un po’. Dopo aver mantenuto per un certo periodo il più stretto riserbo al riguardo, circa un anno fa Renga ha deciso di rendere finalmente pubblica, con un post su Instagram, la sua relazione con la nuova fiamma, Diana Poloni. Quest’ultima avrebbe conosciuto il cantante proprio nel periodo più critico per lui, quando era reduce dalla rottura con la madre dei sui figli, un rapporto lungo e intenso, che ha purtroppo risentito degli inevitabili effetti della notorietà di entrambi. Ma chi è Diana Poloni, la donna con cui Francesco Renga ha deciso di iniziare la sua nuova vita?

Diana Poloni, chi è la fidanzata di Francesco Renga

Pare che i due abbiano iniziato la loro storia qualche anno prima che divenisse di dominio pubblico e, pur essendo stati paparazzati insieme in passato, per molto tempo hanno preferito non mostrare la natura del loro rapporto pubblicamente. Forse proprio alla luce dell’esperienza fatta con la Angiolini, Renga e la fidanzata hanno cercato inizialmente di essere molto riservati. Diana, d’altronde, è una donna lontana dal mondo dello spettacolo e preferisce tenersi al riparo da certi meccanismi. Sappiamo che è bresciana proprio come il compagno e che il suo è un lavoro come tanti, si occupa infatti di risorse umane in un’azienda del settore dei distributori automatici. Perfino il suo profilo Instagram è privato. Nella foto che vi mostriamo, i due, abbracciati, sembrano divertirsi insieme in perfetta sintonia.

Dal sorriso di Renga si intuisce la serenità ritrovata e noi siamo molto felici per entrambi.

