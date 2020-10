Splendida notizia per i fan del GF Vip, la notizia è appena arrivata: Andrea Zelletta rientra ufficialmente nella casa, ecco i dettagli.

Continua ad essere una montagna russa di emozioni il GF Vip, il celebre programma condotto dal talentuoso Alfonso Signorini. Durante la puntata di ieri abbiamo assistito all’inaspettata eliminazione di Guenda Goria rimasta in lizza per l’eliminazione con Elisabetta Gregoraci. Proprio Elisabetta Gregoraci ha rivelato un dettaglio incredibile nel pieno della diretta, quando ha ammesso di sognare spesso un suo ex di fronte a Pierpaolo Petrelli. Inoltre, finalmente, durante la puntata di ieri ha fatto il suo ingresso in casa Paolo Brosio, attesissimo fin dal debutto del reality. A lasciare i fan interdetti e preoccupati, però, è stata senza dubbio l’assenza di un concorrente. L’annuncio della sua momentanea uscita dalla casa per motivi personali aveva lasciato il pubblico senza parole. Alfonso Signorini, il conduttore, aveva solo accennato al giovane durante la diretta, ma non si avevano informazioni sul suo rientro. Pochi minuti fa, sulla pagina ufficiale del GF VIp, è arrivata la splendida notizia: Andrea Zelletta rientra ufficialmente in casa.

GF Vip, Andrea Zelletta rientra in casa

La notizia è stata comunicata qualche minuto fa dal profilo ufficiale del GF Vip. Andrea Zelletta, uno dei concorrenti più apprezzati di questa edizione, rientra ufficialmente in casa. La sua assenza era stata annunciata al pubblico solo un giorno fa e in molti si erano chiesti cosa fosse successo. Ufficialmente, il giovane aveva momentaneamente abbandonato la casa per “motivi personali”. Alfonso Signorini, conduttore del programma, durante la diretta di ieri ci aveva tenuto a rassicurare gli altri concorrenti. “Andrea sta bene e vi saluta”, aveva detto. Parole che non avevano però tranquillizzato i fan dell’ex tronista, ansiosi di sapere cosa fosse successo e quando Andrea Zelletta sarebbe rientrato in casa. Per fortuna, non si è dovuto attendere molto.

Non ci resta che attendere la prossima puntata del GF Vip per scoprire se Andrea Zelletta rivelerà cos’è successo e il motivo del suo temporaneo allontanamento.