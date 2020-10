Giulia De Lellis ha deciso di cambiare il suo look, non l’avevamo mai vista così prima d’ora: ecco le due immagini a confronto.

Sempre molto attiva e dedita a condividere ogni cosa con i suoi adorati sostenitori, pochissime ore fa, Giulia De Lellis non ha potuto affatto fare a meno di rivelare loro di aver applicato una piccola modifica al suo look. Sappiamo benissimo che alla sua lunga chioma scusa l’influencer romana ci tiene particolarmente. E, soprattutto, non perde mai occasione di poterli curare. È proprio per questo motivo che, come raccontato dalla diretta interessata, si è letteralmente disperata quando è venuta a sapere che, per un nuovo lavoro, avrebbe dovuto apportare un cambio look. E così, approfittando della presenza di Federico Fashion Style a Roma, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha deciso di ‘rivoluzionare’ la sua immagine. Ecco, ma cos’ha esattamente fatto ai suoi capelli? Ovviamente, nulla di ‘scandaloso’, sia chiaro. Fatto sta che, vi assicuriamo, così non l’avevamo mai vista prima d’ora. Ma bando alle ciance! Ecco tutti i dettagli.

Giulia De Lellis, cambio look: le immagini a confronto

Stando a quanto si apprende da queste sue parole su Instagram, sembrerebbe che Giulia De Lellis abbia dovuto fare una piccola modifica al suo look a causa di un nuovo lavoro. Seppure inizialmente l’influencer ha raccontato di essersi letteralmente disperata per questa notizia, subito dopo si è detta soddisfatta del risultato ottenuto. Affidatasi alle mani di Federico Fashion Style, infatti, l’ex corteggiatrice ha rivelato di non aver apportato grosse modifiche ai suoi capelli, piuttosto di averli schiariti leggermente alle punte. Quindi, il colore della sua radice non è stato affatto modificato. Sono state, però, schiarite soltanto leggermente le punte. Siete curiosi di vederla?

Ammettiamolo: noi così non l’avevamo mai vista prima d’ora? Anche perché, diciamoci la verità, sin da quando ha fatto il suo debutto nel mondo dello spettacolo, la bellissima Giulia De Lellis è sempre apparsa con i capelli. Tuttavia, il risultato non cambia affatto: l’influencer romana è sempre bellissima. Cosa ne pensate voi?

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui