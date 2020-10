Giulio Berruti, drammatica confessione a Verissimo: l’ha raccontato a tutti

Nel corso della sua intervista a Verissimo, Giulio Berruti ha raccontato a Silvia Toffanin e a tutti una drammatica confessione.

Quest’ultima puntata di Verissimo di Sabato 31 Ottobre è stata davvero imperdibile. Non soltanto perché, qualche giorno prima della registrazione, Silvia Toffanin è stata la protagonista di un gravissimo lutto. Ed è per questo motivo che, da come si può chiaramente immaginare, si è mostrata particolarmente emotiva a tutti i suoi ospiti e al suo pubblico. Ma anche perché tutte le persone presenti in studio e che si sono raccontate alla bellissima padrona di casa sono state davvero incredibili. A partire, quindi, da Michelle Hunziker e Francesco Renga. Fino a Giulio Berruti. Ecco. È proprio nel corso della sua intervista nel programma di Canale 5, l’attore romano non ha potuto affatto fare a meno di lasciarsi andare ad una vera e propria drammatica confessione. Quindi, non soltanto il bel Berruti ha parlato della sua storia d’amore con Maria Elena Boschi, di come si sono conosciuti e quali sono i loro progetti futuri, ma si è raccontato completamente senza peli sulla lingua. Ed ha confessato della patologia di cui soffre. A cosa facciamo riferimento esattamente? Ecco tutti i dettagli.

Giulio Berruti, drammatica confessione a Verissimo: la patalogia di cui soffre

Dopo aver parlato della sua storia d’amore con Maria Elena Boschi e dell’episodio di bullismo di cui è stato vittima quando era soltanto un bambino, nel corso della sua recentissima intervista a Verissimo, Giulio Berruti non ha affatto perso occasione di lasciarsi andare ad una vera e propria drammatica confessione. Molto probabilmente, in pochissimi sanno che il bellissimo attore soffre di una patologia davvero incredibile. E che, ovviamente, gli ha provocato dei momenti davvero difficili. E che, soprattutto, in un momento, gli ha fatto sorgere ‘dei pensieri diversi dal solito’. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Il bellissimo attore romano ha raccontato a Silvia Toffanin di soffrire di fibromialgia, una patologia provocata dalla mancanza di un neurotrasmettitore. E che non soltanto ha come effetto un dolore persistente a macchia di leopardo con un’intensità molto elevata, ma anche ansia, depressione ed attacchi di panico. Insomma, una vera e propria drammatica scoperta. Che, stando alle parole di Berruti, sarebbe avvenuta nel 2017. Anche se i primi sintomi sembrerebbe essere comparsi nel lontano 2006. ‘È una malattia invalidante. Ho passato dei momenti difficilissimi. Però, sono un combattente. Non mollo mai’, ha detto Giulio Berruti.

‘Ho conosciuto anche un metodo che mi aiuta a tenerla sotto controllo. Ogni mattina,mi immergo in una vasca gelata. Ci sto 10 minuti, faccio le mie respirazioni ed inizio la giornata’, ha continuato a dire Giulio Berruti in merito a questa patologia.

