Giulio Berruti, terribile lutto: la perdita è dolorosissima, parole da brividi

Giulio Berruti, terribile lutto: la perdita per il famoso ed apprezzatissimo attore è davvero dolorosa, le parole sono da brividi.

Giulio Berruti è uno degli attori più amati ed apprezzati che lo spettacolo nostrano ci offre. Protagonista di numerose fiction televisive di successo, ma anche di pellicole cinematografiche ultra premiate, il bel romano decanta di un successo davvero stratosferico. Successo che, badate bene, non si limita soltanto in termini di spettacolo, ma si estende anche a livelli socia. Sul suo profilo Instagram, Berruti decanta di un numero di followers davvero spropositato. Ed anche lui, dal canto suo, non perde mai occasione di poterli rendere partecipi su tutto quanto gli accade. Non soltanto, infatti, è solito condividere degli scatti fotografici davvero impressionanti, ma è anche solito fare entrare i suoi sostenitori nella sua vita, nelle sue giornate. È proprio per questo motivo che, poco più di un anno fa, l’attore romano non ha potuto affatto fare a meno di condividere con i suoi fan la notizia di un tragico lutto. ‘Non posso esprimere a parole il dolore che provo, sono devastato’, ha scritto Giulio Berruti per descrivere il suo stato d’animo per questa dolorosissima perdita.

Giulio Berruti, tragico lutto: le parole sono davvero da brividi

‘Questa è l’ultima foto che abbiamo fatto insieme, qualche giorno dopo sono partito per gli Stati Uniti’, ha iniziato a scrivere Giulio Berruti in uno dei suoi post social per annunciare al suo pubblico social il terribile lutto di cui è stato protagonista poco più di un anno fa. Un lutto che, da come si può chiaramente immaginare dalle parole da brividi scritte a corredo dello scatto, è stato davvero doloroso. E che, com’è giusto che sia, ha fortemente cambiato e caratterizzato la sua vita. Non sappiamo esattamente cosa sia successo. E, soprattutto, quando sia avvenuto il tutto. Fatto sta che il 28 Ottobre 2019, Giulio Berrutti ha condiviso con i suoi fan il terribile dolore di aver perso la sua cara e dolce nonna. ‘Sei stata la nonna migliore del mondo, ti voglio un bene che non finirà mai’, ha continuato a scrivere l’attore romana. Testimoniando, quindi, di quanto il rapporto tra lei e la sua cara nonne fosse davvero speciale.

Una perdita davvero dolorosissima, c’è da ammetterlo. Anche perché, da come si può chiaramente intendere dalle parole scritte a corredo della foto, il rapporto che c’era tra Giulio e sua nonna era davvero speciale.