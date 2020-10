Gravidanza e abbigliamento: scopriamo insieme quali sono i capi da prediligere durante questi mesi così felici e perché proprio questi

Sappiamo benissimo che sebbene questi mesi rappresentino dei momenti di grande gioia per le donne e per tutti coloro che le stanno intorno, il loro corpo cambia velocemente. Cambia, si allarga, per accogliere una nuova vita e questo vuol dire solamente una cosa, nuovi vestiti e soprattutto vestiti comodi. Le mammine in attesa, sanno che il corpo cambia velocemente e se mentre qualcuna fatica a riconoscersi e ad accettare questi cambiamenti così repentini, altre invece riescono ad accettare più facilmente il proprio corpo in virtù del fatto che sta accogliendo la grande gioia della vita. Per tutte quelle donne in dolce attesa che vogliono vestire con comodità e senza spendere davvero tanto, qualche piccolo accorgimento c’è da poter seguire.

Gravidanza e abbigliamento: quali sono i capi da prediligere e perché

Optare per abitini comodi in tessuti strutturati, con tagli sotto il seno e larghi sul fondo. Questo tipo di abiti ovviamente possono fare spazio alla pancia che cresce, e nello stesso tempo dare femminilità alle future mamme. Come se non bastasse, scegliere questo tipo di abiti può dare alle mamme la possibilità di poterli utilizzare anche una volta nato il bambino. Questo è un aspetto importante perché quindi prevede il riutilizzo. Poi optando per abitini e non per jeans premaman ovvierete anche ad un altro problema abbastanza importante. Le parti intime devono stare a contatto con abiti traspiranti e non spessi, che potrebbero provocare irritazioni inutili. In questo modo vi sentirete sicuramente più libere e comode.

Gli abiti troppo stretti inoltre potrebbero stringervi in punti piuttosto delicati, per questo motivo dovreste prediligere tessuti più leggeri e morbidi, ne va della vostra salute. I pantacollant con la patta centrale possono darvi un enorme confort e abbinati a camicie oversize e cardigan pesanti aperti, vi doneranno un’aria molto alla moda, ma allo stesso tempo sarete super comode. Altro consigli, per i collant scegliete delle calze specifiche o tessuti poco stringenti e a vita alta, in modo che non vi facciano male sulla pancia. Prediligete sempre la biancheria in cotone, che è non solo più igienica, ma può essere lavata in lavatrice anche ad alte temperature con i disinfettanti specifici. Per i reggiseni prediligete quelli senza ferretto, magari a triangolo, o se avete un seno importante potete optare per un top ginnico, in modo che il ferretto no vi possa far male.