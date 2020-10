Questa bimba con la mamma, la nonna e la bisnonna oggi è un’amatissima showgirl: la riconoscete? Non è semplice, aguzzate bene la vista!

Vi è mai capitato di trovare sui social immagini di personaggi famosi quando erano piccoli? Spesso i vip si divertono a condividere con i loro fan alcuni scatti del loro passato e il gioco è proprio quello di riconoscerli! Non sempre è facile, perché il tempo, com’è giusto che sia, cambia un po’ le espressioni e i lineamenti dei loro volti. La foto in evidenza è tutta al femminile e mostra una dolcissima bimba tra le braccia della nonna. Accanto a loro, anche la mamma e la bisnonna della piccola in questione, che nel tempo è diventata un’amatissima showgirl. Oggi è sicuramente una delle donne più in voga nel mondo della tv e anche del gossip, perché la sua vita privata finisce spesso sotto i riflettori. State provando a capire di chi si tratta? Riconoscerla è pressoché impossibile, perché nello scatto è davvero piccola, ma se aguzzate la vista forse potete riuscirci. Se proprio l’immagine non vi dice niente, vi aiutiamo noi!

Questa bimba con la mamma, la nonna e la bisnonna oggi è una famosa showgirl: la riconoscete? Ecco di chi si tratta

La bimba nella foto in evidenza è davvero bellissima, con i suoi grandi occhi castani e i capelli raccolti in un simpatico codino al centro della testa. Accanto a lei ci sono tre donne molto importanti nella sua vita: la nonna, la bisnonna e la mamma. Proprio quest’ultima, guardandola bene, può aiutarvi a scoprire il nome della bimba, perché somiglia molto a come lei è diventata oggi. Avete capito di chi si tratta? E’ proprio lei, l’amatissima Belen Rodriguez! Splendida come poche, la conduttrice di ‘Tu Si Que Vales’ è oggi una delle donne di spettacolo più apprezzate dal pubblico ed è sempre sotto i riflettori anche per la sua vita privata, che al momento la vede legata al noto hair stylist Antonino Spinalbese. E’ stata la mamma di Belen, Veronica Cozzani, a pubblicare questo dolcissimo scatto sul suo profilo Instagram, facendo emozionare i suoi followers.

E’ difficilissimo riconoscere Belen, ma sua mamma Veronica le somiglia tantissimo e aguzzando un po’ la vista qualcuno potrebbe essere riuscito a capire che si trattava di lei. Voi lo avevate capito?