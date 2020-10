Rudy Zerbi, sapete qual è il suo sogno nel cassetto? Non lo immaginereste mai, è una passione quasi al pari della musica, ecco di cosa si tratta nel dettaglio.

Rudy Zerbi è uno dei grandi protagonisti del sabato sera di canale 5, perché è uno dei giudici di Tu Si Que Vales, insieme a Maria De Filippi, Gerry Scotti e Teo Mammuccari. Oltre a questi quattro volti di punta della tv, nello show c’è anche Sabrina Ferilli, che ha il ruolo di capo della giuria popolare. Il programma, condotto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, sta avendo come sempre grande successo in queste settimane e sta regalando momenti di spensieratezza ed emozione al pubblico. In ogni puntata, infatti, ci sono momenti esilaranti e tanti siparietti imperdibili in particolare tra Maria De Filippi e la Ferilli, che sono grandi amiche anche nella vita e amano scherzare insieme e prendersi in giro a vicenda. Anche Rudy Zerbi, dicevamo, è un grande protagonista tutte le settimane, anche per il suo carattere forte e senza peli sulla lingua, che a volte lo porta a discutere con i colleghi o con i concorrenti in gara. Oltre a essere un personaggio televisivo, Rudy nella vita è anche un produttore discografico, perché la musica è la sua grande passione. Ma sapete qual è da sempre il suo sogno nel cassetto? Non ci crederete!

Rudy Zerbi è un personaggio televisivo molto amato dal pubblico, e lavora anche come conduttore radiofonico, produttore discografico e dj. Insomma, la musica è la grande passione della sua vita. Ma sapete che il sogno nel cassetto di Zerbi è ben lontano da questo ambiente? Ebbene sì, in un’intervista a Vanity Fair, Rudy ha confessato a cuore aperto che il suo sogno da quando era bambino è quello di aprire una gelateria. Incredibile, vero? A quanto pare, questa passione per Rudy è quasi al pari di quella per la musica e lui da anni coltiva questo desiderio, perché sostiene che i sogni lo aiutino e lo stimolino ad andare avanti.

Il sogno di Zerbi è quello di aprire la gelateria più buona del mondo, e non è detto che prima o poi non lo realizzi. Voi che dite? Ma soprattutto, lo avreste mai immaginato?