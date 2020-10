Tutte le tendenze del prossimo autunno inverno 2021: i must have che non possono mancare nel vostro armadio e per i vostri outfit

Come ben sappiamo tutte quante, sebbene l’estate sia la stagione ideale per sfoggiare i look più audaci e innovativi, l’inverno rappresenta la stagione in cui si può osare con i colori, gli abbinamenti tra tessuti diversi e per sbizzarrirci con i look più disparati. Come ogni anni si aspettano con ansia i trend delle stagioni per poter rinnovare il guardaroba con accessori e capi nuovi, che possano essere davvero di tendenza. Però c’è da dire una cosa… dopo quanto sta accadendo da diversi mesi, a causa del Coronavirus, la sostenibilità dei capi sta iniziando ad avere un impatto sui consumatori decisamente più importante di prima. In questi mesi in cui si è dovuto ricorrere al lockdown, si è notato l’impatto decisamente positivo sull’ambiente sulla riduzione di consumi e di spazzature dovuti anche alla produzione di abbigliamento. Quindi i trend che vedremo quest’anno saranno certamente più ecosostenibili e molti richiamano il passato, quindi alcuni capi potrebbero già essere trovati nei nostri armadi, pronti per essere rindossati dopo anni e anni di pensione forzata… Si sa, il vintage torna sempre di moda, perché fa parte proprio della struttura della moda, girare e ritornare. Benissimo, adesso vogliamo vedere insieme i 30 trend più cool di questa stagione invernale per eccellenza. Seppur si prospetta difficile e casalinga, come parte della scorsa primavera.

Tutte le tendenze autunno inverno 2021: i must have che non possono mancare

Ecco tutti i trend di questo autunno inverno 2021, che vi stupiranno e non poco…

Anni 40, silhouette e orlo al ginocchio Bermuda Camicia con ruches Cappotto sartoriale over Colletti bianchi vittoriani Cardigan Catene Collo alto Cravatta Foulard in testa Frange Giacca biker Gilet di lana Handmade Hobo bag Jumpsuit Maniche a palloncino Mantella Micro top a fascia Montone e pelliccia ecologici Nude look Pochette maxi Sandali con tacco grosso e plateau (stile anni 70) Scarpe baby Stile equestre (pantaloni dentro agli stivali) Stivali chelsea Vestito bohémien Vestito corto Vita bassa Volto coperto

Come avrete visto, sono tutti capi ripescati dal passato, alcuni dei quali avremmo volentieri continuato a fare a meno, come gli scomodissimi jeans a vita bassissima, tanto amato dalle vip e dalle teenager anni 2000 e che però sappiamo bene essere di una scomodità davvero assoluta!