Uomini e Donne, sfiorata la rissa dietro le quinte tra le due protagoniste del Trono Over: quello che hanno raccontato ha lasciato sotto choc Maria de Filippi.

Uomini e Donne è uno dei programmi televisivi più longevi di Mediaset ma soprattutto uno dei più amati. Dal 1996 il dating show di Maria de Filippi intrattiene milioni di italiani: era nato come versione adulta di ‘Amici’, ma dal 2001 ha cambiato format. E’ diventato un programma per incontri finalizzato a dare la possibilità a uomini e donne di trovare la propria dolce metà. In questa stagione in corso le cose sono cambiate di nuovo: Maria de Filippi ha deciso di unire in un unico studio Trono Classico e Trono Over. A far parlare oggi sono due Dame che, a quanto pare, non vanno affatto d’accordo. Sarebbe scoppiata dietro le quinte una furiosa lite tra Aurora e Roberta: ecco cosa è successo.

Uomini e Donne, sfiorata la rissa tra le due Dame: è successo dietro le quinte

Ieri, 30 ottobre, è stata una giornata particolare per due Dame del Trono Over di Uomini e Donne. Aurora Tropea dietro le quinte si è sfogata con la redazione: la Dama ha detto che Valentina e Roberta godono di un privilegio di simpatia da parte di Gianni. Dopo aver visto il video sul led, è entrata in studio ed ha rivelato un retroscena accaduto dietro le quinte che ha scioccato tutti, anche Maria de Filippi. Ecco le parole della Tropea: “Roberta si può permettere di mettermi le mani addosso fuori dai camerini. Se non ti fermavo…Stavamo nel camerino, tutte tranne Roberta. Ho tre testimoni che l’hanno fermata, sono le ragazze della redazione. Sono andata a chiedere loro se potevamo dare un orecchino a Claudia e ringraziarla. Roberta stava seduta lì, mi è saltata addosso. Mi stava per prendere i capelli”.

“Ho urlato, ho fatto la pazza. Ma non ti ho toccato” si è giustificata Roberta. “Siete adulte e vaccinate, come è possibile che succedono queste cose?” ha commentato Maria de Filippi.