Anticipazioni Domenica In 1 novembre: in studio ci saranno anche tre amatissimi attori, ecco tutti gli ospiti e i temi previsti per la puntata.

Anche oggi, come ogni domenica, alle 14:00 su Rai Uno torna Domenica In. Lo show condotto da Mara Venier è giunto alla sua ottava puntata e anche questa settimana sarà l’occasione per far trascorrere al pubblico qualche ora di allegria e spensieratezza, ma anche di informazione su temi importanti e tristemente attuali, come l’emergenza Coronavirus. Mara Venier, infatti, è solita dedicare un ampio spazio all’attualità, con medici e infettivologi pronti a intervenire in diretta per parlare della situazione difficile che l’Italia e tanti altri Paesi nel mondo stanno vivendo. Non mancheranno, come sempre, anche le emozioni, visto che ‘zia Mara’ riesce sempre a commuovere e a commuoversi durante le interviste ai suoi ospiti. Ma chi saranno i protagonisti di questa ottava puntata? Se siete curiosi di scoprire ogni dettagli su quello che accadrà, non dovete fare altro che continuare a leggere: stiamo per svelarvi tutte le anticipazioni!

Domenica In anticipazioni 1 novembre: in studio anche tre amatissimi attori, ecco tutti i dettagli

Anche oggi, domenica 1 novembre, su Rai Uno arriva Domenica IN. Mara Venier è pronta a presentare tornare in diretta, come ogni settimana, per intervistare i suoi ospiti ed emozionarsi insieme al pubblico. La conduttrice questa settimana avrà in studio tanti personaggi importanti e in particolare tre amatissimi attori. Il primo è Beppe Fiorello, che presenterò la nuova fiction di cui è protagonista, ‘Gli orologi del diavolo’, in onda da lunedì 2 novembre su Rai Uno e tratta da una storia vera. L’attore avrà modo di parlare di questo nuovo importante progetto che lo ha visto impegnato sul set e potrà anche raccontarsi a cuore aperto con l’aiuto di Mara. Non solo, però, perché la Venier ospiterà anche il grande Giorgio Panariello e il mitico Vincenzo Salemme. Una vero e proprio tripudio, insomma!

Non mancherà, come sempre, un ampio spazio da dedicare all’informazione e all’attualità, e ancora uno spazio per Ballando con le Stelle e i suoi protagonisti. Il salotto di Domenica In, dunque, si riempirà di ospiti, alcuni presenti e altri in collegamento, pronti a commentare tutto quello che accade nello show del sabato sera. E allora non ci resta che aspettare le 14:00 per goderci lo spettacolo davanti alla tv!