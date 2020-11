Beppe Fiorello parla del suo incidente sul set: “Ho rischiato di morire”, la confessione shock dell’attore.

L’amatissimo attore Beppe Fiorello in un’intervista a Vanity Fair ha raccontato di essere stato vittima di un incidente sul set di una fiction, un episodio che ha decisamente animato le sue paure. Beppe è un eccezionale attore, all’inizio ha seguito le orme del fratello Rosario Fiorello divenendo animatore di villaggi turistici. Da quel momento la sua carriera non tende ad arrestarsi e ha un incredibile sviluppo. Numerose sono i ruoli da lui interpretati, in cui ha sempre dimostrato di possedere un talento eccezionale, una compostezza elegante e un tono serio, in cui l’emozione traspare e abbraccia amabilmente e letteralmente i telespettatori. Oggi è apprezzatissimo, in un’intervista ha confessato di aver trascorso un periodo buio che l’ha decisamente provato. Infatti, Beppe Fiorello ha raccontato di un incidente sul set: “Ho rischiato di morire”.

Beppe Fiorello parla dell’incidente sul set: “Sono sopravvissuto”

Beppe Fiorello è senza dubbio un attore amatissimo e seguitissimo dal grande pubblico; un talento il suo eccezionale che ha dimostrato di possedere fin dall’inizio della sua carriera. Purtroppo però l’uomo ha vissuto un periodo particolarmente delicato in seguito ad un incidente subito sul set della fiction ‘Joe Petrosino‘. Fiorello è caduto da una carrozza trainata da quattro cavalli e gli animali gli sono piombati addosso: “Sopravvivo solo perchè la ruota ha creato un’intercapedine nel terreno che ha impedito al cocchio di schiacciarmi”. Il colpo è stato così traumatico tanto che l’artista ha riportato gravi danni fisici e psicologici. Infatti, a quanto pare l’attore prima di riprendere a lavorare ha dovuto rivolgersi ad uno specialista di Emdr: una tecnica di stimolazione oculare che ti riporta al momento della tragedia e aiuta a superare l’accaduto.

Un momento terribile che ha scosso l’amatissimo attore, che certamente non si aspettava di poter vivere un tale episodio. Una confessione che Beppe Fiorello ha rivelato dopo diverso tempo, perchè rimasto scosso e traumatizzato dall’incidente. Nelle prossime ore, proprio l’artista sarà ospite speciale nel salotto di Mara Venier a Domenica In, una delle trasmissione domenicali più seguite, che ogni settimana ospita eccezionali personaggi dello spettacolo. Questa volta, come abbiamo annunciato, tocca all’apprezzatissimo Beppe Fiorello, che si racconterà in una lunga intervista.

Segui anche il nostro canale instangram–>> clicca qui