Chi è Beppe Fiorello: età, carriera, passioni e il rapporto con la moglie, ecco tutto quello che c’è da sapere sull’amatissimo attore italiano.

Beppe Fiorello non ha certo bisogno di troppe presentazioni. Parliamo, infatti, di uno dei più amati attori italiani, protagonista di numerose fiction di successo e molto presente anche al cinema. La sua carriera è costellata di grandi successi e tutti conoscono anche una parte della sua vita privata. Giuseppe, questo il suo vero nome, è infatti il fratello del famosissimo showman e conduttore Rosario Fiorello, nonché di Catena Fiorello, scrittrice e autrice televisiva. I tre hanno anche un’altra sorella, Anna, che lavora lontano dal mondo dello spettacolo. Insomma, Beppe arriva da una famiglia di artisti e la sua carriera è cominciata proprio accanto al fratello Rosario, come animatore nei villaggi turistici, prima che arrivassero i primi set.

Ma se da un lato conosciamo molti dettagli sulla vita lavorativa di Fiorello, cosa sappiamo della sua storia e del suo privato? Proviamo a scoprire qualche retroscena sulla sua vita quotidiana e sulla sua famiglia, composta dalla moglie Eleonora Pratelli e dai loro due figli.

Beppe Fiorello chi è: età, carriera, vita privata e passioni

Beppe Fiorello è nato a Catania il 12 marzo del 1969, dunque ha 51 anni, ed è l’ultimogenito della famiglia. Il suo volto è noto a tutti, perché Fiorello è uno degli attori più importanti della fiction italiana, ma ha una carriera importante anche al cinema, dove ha preso parte a numerosi film, come ‘Terraferma’, ‘Era d’estate’, ‘Benvenuto Presidente’ e tanti altri. La sua carriera è cominciata nei villaggi turistici, dove si esibiva insieme al fratello Rosario prima come tecnico delle luci e poi come animatore. Dopo è passato alla radio, diventando uno speaker di Radio Capital Network, fino al 1996, quando si avvicina al mondo della recitazione, che lo porta a esordire nel 1998 nella serie ‘Ultimo’.

Da lì la sua carriera prende il volo, con fiction importanti come ‘Il Grande Torino’, ‘Il Mondo sulle spalle’, ‘I Fantasmi di Portopalo’, ‘La vita rubata’ e tantissime altre. Oggi è senza dubbio uno degli attori più apprezzati e amati del panorama artistico italiano ed è protagonista della nuova serie tv di Rai Uno ‘Gli orologi del diavolo’. Oltre alla recitazione, che di certo occupa un ruolo fondamentale nella sua vita, Beppe ha anche una grande passione per la cura del suo corpo ed è solito allenarsi in palestra, come lui stesso ha raccontato in un’intervista a IoDonna.

Beppe e il rapporto con sua moglie Eleonora Pratelli: “Sono migliorato grazie a lei”

Beppe Fiorello è sposato con Eleonora Pratelli dal 2010, ma i due stanno insieme da diversi anni e hanno due figli, Anita e Nicola, nati rispettivamente nel 2003 e nel 2005. Eleonora ha un’agenzia di spettacolo e moda. Di lei Beppe ha parlato in un’intervista a FanPage, usando parole davvero belle: “Io non ho un bel carattere”, ha ammesso l’attore, “Ho delle insicurezze che trasformo in diffidenza verso gli altri. Sono migliorato molto grazie a mia moglie. Lei mi ha fatto capire che vale la pena butttarsi nel rapporto con gli altri.” Cosa ne pensate delle sue parole?