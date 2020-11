Diletta Leotta, “post partita”: avete visto cosa ha fatto?

Avete visto cosa ha fatto Diletta Leotta dopo aver finito di lavorare? Ecco la foto che ha pubblicato sui social network

Diletta Leotta è una delle conduttrici televisive più famose ma soprattutto più affascinanti della televisione italiana. La sua straordinaria carriera è iniziata a Sky, dove ha condotto per alcuni anni il programma dedicato alla serie cadetta, e successivamente si è trasferita a Dazn, nuovo servizio a pagamento di video streaming online. Qui è diventata la ‘prima-donna’, conducendo il programma sul campionato italiano. La Leotta è ormai il volto di punta dell’azienda. Di recente, la conduttrice è salita anche sul palco dell’Ariston di Sanremo nelle vesti di co-conduttrice della settantesima edizione del Festival di Sanremo.

Diletta Leotta, avete visto cosa ha fatto dopo lavoro?

Si è conclusa un’altra giornata di lavoro per Diletta Leotta. La giornalista e conduttrice televisiva oggi è stata protagonista alla Dacia Arena di Udine per Udinese-Milan. La Leotta ha come sempre documentato la sua giornata di lavoro sui social, in particolare su Instagram, pubblicando foto e stories. La conduttrice ha sfoggiato un look ‘total-brown’ con un vestitino lungo marrone, in tinta con la mascherina. Capelli raccolti e una forma come sempre smagliante. La Leotta ha così commentato sui social: “È stata una bellissima domenica di calcio. Vi abbiamo fatto compagnia dalla Dacia Arena. Siamo andati in onda con la mascherina e mi raccomando: tenetela anche voi“.

Diletta Leotta ha pubblicato su Instagram le foto sia del prepartita che soprattutto del post partita. Dopo la giornata di lavoro, infatti, il volto di punta di Dazn si è concessa una ‘debolezza’. La Leotta, infatti, ha pranzato al McDonald. Una sosta veloce, prima di tornare a casa. La foto, pubblicata tra le stories di Instagram, ha sicuramente fatto il botto di visualizzazioni.