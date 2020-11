Nel corso della puntata di Verissimo di Sabato 31 Ottobre, l’ospite ha raccontato alla Toffanin del suo dramma: il tragico lutto.

Quella andata in onda Sabato 31 Ottobre, bisogna ammetterlo, è stata una puntata di ‘Verissimo’ davvero incredibile. Reduce da un gravissimo ed importante lutto, Silvia Toffanin è stata al timone di un appuntamento super emozionante. Non soltanto perché ciascun ospite in studio si è lasciato andare a delle parole davvero speciali nei confronti della padrona di casa, ma anche perché i loro racconti all’ex letterina di Passaparola sono stati davvero toccati. A partire, quindi, da quello di Giulio Berruti sulla sua malattia. E che, come raccontato, gli ha fatto vivere dei momenti davvero difficilissimi. Fino ad un altro ed importante ospite che, nel raccontare la sua vita e la sua carriera, non ha affatto potuto nascondere il suo dramma. E di come, in questo ultimo periodo, lui ha esorcizzato il suo dolore. ‘Mio padre se n’è andato pochi giorni fa’, ha iniziato a dire l’ospite di Verissimo ad una Silvia Toffanin visibilmente emozionata. Di chi stiamo parlando esattamente? Proprio di lui: Francesco Renga. In attesa di poterlo vedere nei panni di giudice di ‘Alla Together Now’, l’ex marito di Ambra Angiolini si è raccontato senza troppi peli sulla lingua.

Il dramma di Francesco Renga a Verissimo: ‘Mio padre se n’è andato pochi giorni fa’

Da Mercoledì 4 Novembre, come dicevamo precedentemente, vedremo Francesco Renga, insieme ad Anna Tatangelo, Rita Pavone e J-Ax, nella giuria di ‘All Together Now’. È proprio per questo motivo che, nel corso della puntata di ‘verissimo’ di Sabato 31 Ottobre, il cantautore bresciano non ha affatto potuto fare a meno di raccontarsi e svelarsi. Non soltanto, infatti, ha parlato dell’emergenza Coronavirus e delle sue conseguenze nel mondo dello spettacolo, del suo rapporto con i figli e della sua carriera, ma anche di un vero e proprio dramma da cui è stato colpito nei giorni scorsi. Come raccontato in un nostro recente articolo, pochissimo tempo fa, l’ex marito di Ambra Angiolini ha subito la morte di suo padre. Un dolore davvero immenso, da come si può chiaramente immaginare. Che, data anche la morte recente della mamma di Silvia Toffanin, il cantautore ha voluto condividere con la padrona di casa di Verissimo. ‘Aveva 91 anni ed era malato di Alzheimer’, ha iniziato a dire Francesco Renga. Sottolineando di quanto, nonostante la malattia lo avesse allontanato da tutto il mondo esterno, il buon Salvatorico abbia ricordato e nominato fino all’ultimo secondo sua moglie Jolanda.

Superare un lutto, si sa, non è assolutamente cosa facile. Eppure, come sottolineato dal diretto interessato, bisogna imparare purtroppo a conviverci. Perché ‘i genitori vorrebbero che i propri figli fossero sempre felici’.

