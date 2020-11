Famoso personaggio televisivo diventa papà a 61 anni: l’annuncio

Un famoso personaggio televisivo è diventato papà per la prima volta a 61 anni: ecco lo splendido annuncio pubblicato sui social

Un famoso personaggio televisivo, nonché conduttore radiofonico, è diventato papà per la prima volta a 61 anni. Stiamo parlando di Marco Baldini, amico e collega dello showman Rosario Fiorello. Lo speaker radiofonico ha dato il lieto annuncio sui social, pubblicando una foto, senza volto, del nuovo arrivato. Il post, pubblicato sul popolare social network, è veramente da brividi: “Niente di proibito, tu sei benvenuto al mondo, è come una giostra la mente. Tu sei padrone di tutto e di niente. Gigante!”. Baldini ha ripreso una frase tratta dal brano “Gigante” di Piero Pelù. La foto ha raggiunto migliaia di like in pochi minuti e tra i commenti molti hanno fatto gli auguri all’amico del cuore di Fiorello.

Chi è Marco Baldini?

Marco Baldini è un personaggio televisivo e conduttore radiofonico, nato a Firenze il 3 settembre del 1959. È divenuto famoso in modo particolare per la sua amicizia indissolubile con Rosario Fiorello. I due hanno iniziato in radio insieme e la loro amicizia dura da anni. Riguardo alla sua vita privata, Baldini è stato sposato con Stefania Lillo, ma il loro matrimonio è durato sino al 2014, quando la donna ha lasciato Baldini a causa della sua ludopatia. Di recente, lo speaker radiofonico ha ritrovato il sorriso accanto ad Aurora, di cui non sappiamo molto. È stata proprio Aurora a regalargli la gioia più grande della sua vita.