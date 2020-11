Forte scossa di terremoto, magnitudo 4.8: attimi di paura; ecco cosa è successo nel primo pomeriggio di questa domenica.

Trema la terra in Croazia. Nel primo pomeriggio di domenica 1 novembre 2020, una forte scossa di terremoto ha colpito la costa croata settentrionale, a una profondità di 10 chilomentri. L’epicentro è stato localizzato a pochi km dalla località costiera di Zara. La scossa, di magnitudo 4.8, è stata registrata alle ore 14.15 di domenica. A Zara e zone limitrofe, secondo quanto riporta la stampa locale, si sono vissuti attimi di paura, ma il sisma è stato avvertito, oltre che al nord della Croazia, anche nella zona centro meridionale e in Bosnia Erzegovina. Non si registra alcun danno a cosa o persone fino a questo momento.

Una forte scossa di terremoto ha colpito la Croazia nel primo pomeriggio di domenica 1 novembre 2020. Secondo quanto riporta l’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, si è trattato di un sisma di magnitudo 4.8, registrato alle ore 14.15. L’epicentro è stato registrato a pochi chilometri da Zara, ma è stato avvertito anche in altre zone della Croazia, e non solo. Oltre alla Bosnia Erzegovina, anche l’Italia ha avvertito il sisma. In particolare, nella Marche, zona Ancona, e in Friuli Venezia Giulia, nella città di Trieste e provincia: l’epicentro dista circa 200 km in linea d’aria dal confine di Trieste. Anche qui non sono stati registrati danni a persone o cose, ma sono tante le testimonianze sui social di persone che hanno avvertito chiaramente la scossa.

Il terremoto non ha causato danni a cose o persone neanche in Croazia, dove tuttavia ci sono stati momenti di panico, soprattutto nella zona di Zara.