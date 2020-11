GF Vip, il concorrente ha bestemmiato: è bufera sul web, squalifica in arrivo per un altro vip della Casa più spiata della tv?

Sta accadendo davvero di tutto, nella quinta edizione del Grande Fratello Vip. Un’edizione in cui i colpi di scena sono all’ordine del giorno: lacrime, sorprese, liti, emozioni. Ma non sono mancati momenti bui, come quelli delle squalifiche di ben due concorrenti: Fausto Leali è stato eliminato dal gioco per via di una frase ritenuta razzista, rivolta ad Enock Barwuah; Denis Dosio, invece, è stato squalificato dopo aver bestemmiato. Ebbene, pare che sia accaduto di nuovo! Un altro concorrente avrebbe bestemmiato, e con la stessa frase pronunciata dal giovane influencer che è stato squalificato circa un mese fa. Il video dell’episodio è già diventato virale in rete: chi si è reso protagonista di questo ‘ scivolone’? Ve lo sveliamo subito.

GF Vip, il concorrente ha bestemmiato: il video è già virale sul web, squalifica in arrivo?

Nessuno lo immaginerebbe, ma Paolo Brosio avrebbe bestemmiato proprio qualche ora fa, nella Casa del Grande Fratello Vip. Il concorrente, entrato nel reality venerdì sera, ha pronunciato le stesse parole per le quali Denis Dosio è stato squalificato, proprio durante questa edizione. Mentre chiacchierava con i ragazzi della stanza arancione, il giornalista si è lasciato sfuggire un “Dio b***”: se il resto dei concorrenti hanno fatto finta di nulla, così non è stato per i telespettatori. Sui social, in tanti hanno postato il video ‘incriminato’, chiedendo la squalifica del concorrente. Nonostante sia usata come intercalare, le regole del GF Vip sono molto ferree sotto questo punto di vista. Ne è stato un esempio la squalifica di Denis, che aveva pronunciato questa frase a notte fonda.

Signori Brosio ha bestemmiato in regia 2 #gfvip pic.twitter.com/cUdHYRTBSP — Lady Madamoiselle 💙 (@etolosomaM) November 1, 2020

Cosa accadrà invece a Paolo Brosio? Sarà anche lui squalificato dal gioco? Non ci resta che attendere le prossime news per scoprire cosa succederà nella casa più spiata della tv! E voi, state seguendo le avventure dei ‘vipponi’?