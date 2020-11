GF Vip, perché Andrea Zelletta era uscito dalla casa? Ecco cosa ha svelato ai suoi compagni quando è rientrato.

Siamo entrati ormai nel vivo della quinta edizione del Grande Fratello Vip 5. Un’edizione ricca di colpi di scena: liti, sorprese, lacrime e squalifiche. Nella casa è accaduto davvero di tutto! Compresa la momentanea uscita dalla casa di Andrea Zelletta, per più di 24 ore è si è allontanato dalla casa più famosa della tv. “Motivi personali” è stato annunciato sui canali del programma, ed anche Alfonso Signorini durante la diretta di venerdì sera non ha esplicitato di più. Ma cosa è successo quando il gieffino è rientrato e a raggiunto di nuovo i suoi coinquilini? Ecco cosa ha raccontato l’ex tronista una volta rientrato nella Casa.

GF Vip, perché Andrea Zelletta è uscito dalla casa? Cosa ha svelato ai ragazzi al rientro

Andrea Zelletta è uno dei concorrenti più amati della quinta edizione del GF Vip. Inizialmente definito ‘comodino’ dal web per via della sua poca partecipazione all’interno delle dinamiche della Casa, si è integrato sempre più, mostrando il suo carattere. Qualche giorno fa, però, l’ex tronista si è allontanato improvvisamente dalla Casa, rimanendo fuori fino a ieri, 31 ottobre. I motivi della sua uscita non sono stati resi noti dal programma, che ha preferito ‘censurare’ l’argomento, non parlandone neanche al resto dei concorrenti. Concorrenti ai quali Andrea non ha raccontato molto neanche al suo rientro, avvenuto nel pomeriggio del 31 ottobre. Nelle ore trascorse lontano dalle telecamere, pare che Andrea sia comunque rimasto ‘isolato’ in albergo e sorvegliato dalla produzione. I ‘motivi personali’ di cui si è tanto parlato in questi giorni, quindi, non sono stati svelati: tra le ipotesi più accreditate degli ultimi giorni, problemi familiari o problemi legati alla situazione attuale del Covid. Nessuna ipotesi, però, è stata confermata da Andrea, che ha chiaramente detto ai suoi compagni di non potere dire nulla. Ma, come riporta Gossip e Tv, ha lasciato intendere che si trattasse di un problema di salute: “Sono stati due giorni lunghi, bruttissimi. Appena sono uscito mi sono ca….o sotto. Era una roba su di me, ma tutto ok. Era una cosa di salute. All’inizio ho avuto paura”.

Insomma, Andrea ha ammesso di avere avuto paura in questi giorni lontano dalla casa, ma non ha potuto dire di più su quanto è accaduto. Nei giorni scorsi, è trapelata anche la voce secondo cui Zelletta si sarebbe sottoposto più volte al tampone. Non ci resta la fine del programma per scoprire, eventualmente, qualcosa in più sull’accaduto. Intanto Andrea è tornato in casa ed è ancora un concorrente ufficiale del reality show. Contenti?