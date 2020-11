Una notizia terribile appena arrivata e che riguarda l’amatissimo Gigi Proietti: “In terapia intensiva, condizioni gravissime”, ecco tutti i dettagli.

Una notizia terribile che lascia il pubblico senza parole: Gigi Proietti sarebbe “in terapia intensiva, condizioni gravissime”. Ad annunciarlo è “Il Tempo” secondo cui la causa del ricovero sarebbe da imputare a delle gravi problematiche cardiache. Il celebre attore, amatissimo dal pubblico, è uno dei volti più amati del panorama televisivo italiano. Proprio domani, ricordiamo, compirà ottant’anni. A quanto riportato, non sarebbe la prima volta che Gigi Proietti riscontra problemi legati al cuore. Era già stato ricoverato in un ospedale di Roma a causa di una tachicardia. Al momento, non ci sono notizie a riguardo nè ci sono state dichiarazioni: il pubblico e i fan sono in preda alla preoccupazione e all’ansia per le sue condizioni.

Gigi Proietti ricoverato in gravi condizioni

Secondo quanto riportato da “Il Tempo” il celebre attore sarebbe stato ricoverato d’urgenza a causa di problemi cardiaci. Si troverebbe in un ospedale di Roma, in terapia intensiva e le sue condizioni sarebbero gravissime. Gigi Proietti è uno dei volti storici del panorama artistico italiano. Uno showman dal talento eccezionale e amatissimo dal pubblico. Inizialmente, pare si fosse ipotizzato un ricovero a causa del Coronavirus, la malattia che sta tenendo in pugno l’Italia con dati allarmanti. Sarebbe stato chiarito, tuttavia, che il virus non c’entra. Restano al momento ignote le condizioni del celebre attore, non ci sono ancora dichiarazioni dalla famiglia o dai portavoce. I fan sono molto in ansia e preoccupati, in attesa di essere rassicurati. Secondo “Il Tempo“, tuttavia, le sue condizioni sarebbero critiche. Non ci resta che attendere nuovi sviluppi e notizie per comprendere meglio quanto accaduto. Una notizia davvero terribile qualche ora prima del suo compleanno.

Siamo certi che tutto il pubblico si sta stringendo attorno al celebre attore in un momento tanto drammatico. Gigi Proietti è uno dei volti più amati e talentuosi del nostro paese e la notizia lascia davvero senza parole. Continueremo a tenervi aggiornati.

Seguite anche il nostro profilo Instagram: qui