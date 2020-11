Giorgio Panariello, il terribile dramma del famosissimo ed apprezzatissimo attore e comico: la vera e propria confessione choc.

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Giorgio Panariello. Attore e comico di successo, il fedele amico di Leonardo Pieraccioni e Carlo Conti decanta di un successo davvero incredibile. Recentemente lo abbiamo visto nel corso della sua esperienza a ‘Tale e Quale Show’ e, pochissimi giorni fa, nelle vesti di conduttore del medesimo programma, eppure la carriera di Panariello è davvero molto ricca. Sempre pronto a divertirsi e, soprattutto, a far divertire, l’attore fiorentino non ha una storia molto facile alle spalle. Non facciamo riferimento, sia chiaro, ai drammatici lutti che, purtroppo, è stato costretto a vivere, ma anche ad un vero e proprio dramma vissuto qualche anno fa. A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio è stato il diretto interessata. Che, in una sua intervista a ‘Ok-Salute’ del 2014, non ha potuto affatto fare a meno di rivelare ogni cosa al riguardo. In questa occasione, infatti, il buon Panariello ha raccontato di aver avuto dei problemi di salute proprio quando era in tournée con uno spettacolo teatrale. E di essere venuto a sapere di un vero e proprio dramma. Ecco di che cosa parliamo esattamente.

Giorgio Panariello, il terribile dramma: confessione choc

Siamo abituati a vedere Giorgio Panariello sempre con il sorriso sulle labbra e, soprattutto, con la voglia di far divertire il suo amato pubblico italiano, eppure, come dicevamo precedentemente, l’attore fiorentino non ha affatto vissuto una vita facile. Facciamo riferimento, senza alcun dubbio, alla morte improvvisa di suo fratello, ma anche alla scoperta di un vero e proprio dramma. A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio, come dicevamo precedentemente, è stato proprio il diretto interessato. Che, nel 2014, a ‘Ok-Salute’, ha ampiamente raccontato cosa gli è successo. E, soprattutto, cosa ha scoperto di avere. In quegli anni, stando al racconto del comico fiorentino, il buon Giorgio era in tournée con uno spettacolo teatrale. Quando, improvvisamente, ha iniziato ad avvertire dei dolori lancinanti e terribili alla schiena. Inizialmente, Panariello ha raccontato di aver creduto che questi dolori fossero dovuti allo stress, alla tensioni emotive ed, ovviamente, alla ‘preoccupazione’ di cimentarsi in qualcosa completamente di nuovo per lui. Invece, una volta essersi recato dal medico, è venuto a sapere di un vero e proprio dramma. Giorgio Panariello, infatti soffre di spondilite, un’infiammazione della colonna vertebrale. ‘Una cosa piuttosto seria’, ha raccontato l’attore fiorentino.

È stato proprio in questo momento, data anche l’avanzare della malattia, che Giorgio Panariello ha deciso di rivolgersi ad uno specialista. Che, dal canto suo, gli ha consigliato di iniziare la cura. Da quel momento, l’attore fiorentino non ha mai abbandonato i suoi quotidiani esercizi. ‘Le seduta dal fisioterapista mi rimettono a nuovo’, ha detto il buon Panariello.