Giuseppe Conte, nuovo Dpcm: cosa prevede e quando andrà in vigore

Giuseppe Conte, previsto l’arrivo di un nuovo Dpcm: cosa prevede e quando andrà in vigore.

Dopo le ultime notizie sconfortanti sul nuovo forte incremento dei contagi che negli ultimi giorni sta interessando il nostro Paese, è previsto un nuovo Dpcm. Infatti, solo nella giornata di ieri 31 ottobre, il numero dei contagiati ha superato le 31 mila unità. Dati che non giungevano così elevati da diversi mesi. L’Italia si trova a vivere una situazione delicata. Dopo un primo lockdown avviato a marzo, sembrava esserci stato un miglioramento generale, con una decisa diminuzione dei positivi. Domenica 25 ottobre è arrivata la nuova conferenza stampa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in cui ha illustrato le nuove ed ulteriori misure restrittive che hanno interessato il nostro Paese dal lunedì 26. Sembra però che nelle ore che seguiranno potrà esserci l’avvio di un nuovo Dpcm: cosa prevede e quando andrà in vigore.

Conte, nuovo Dpcm in arrivo: cosa prevede e quando andrà in vigore

Ormai è chiaramente visibile che la situazione in Italia sia molto delicata, il virus scoperto ad inizio gennaio e denominato coronavirus ha mutato completamente la vita di tutti. Il numero dei positivi sembra non arrestare la sua corsa, ogni giorno assistiamo in tutto il mondo ad un forte aumento del numero dei contagiati. A quanto pare l’indice di tracciabilità sembra aver subito uno scavalcamento, dato che diviene sempre più difficile rintracciare i contatti dei positivi al coronavirus. Per questo motivo nella giornata di domani è previsto l’arrivo di un nuovo Dpcm dal governo, con nuove e ancora più restrittive misure anti-Covid. Tra le varie misure previste dal nuovo decreto è possibile l’emanazione di lockdown locali, con zone rosse dove il contagio è ormai allo stremo. Inoltre, è prevista la chiusura anticipata per i negozi, la didattica a distanza e ulteriori restrizioni per gli spostamenti tra le varie Regioni.

In mattinata, ci sarà una nuova riunione tra governo e le Regioni per decidere sul da farsi, e nel pomeriggio un nuovo vertice con i capi delegazione. Soltanto nelle prossime ore sapremo le eventuali nuove misure anti-covid previste dal nuovo decreto. Purtroppo siamo in un momento delicato, e bisogna cercare di attenuare la curva del contagio. Il premier Giuseppe Conte ha anche parlato di un possibile vaccino pronto entro la fine dell’anno, ma nulla è ancora stato definito con certezza.

