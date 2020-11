Laura Torrisi e il dramma della sua malattia: “Devo essere operata, soffro da anni”, il racconto dell’attrice.

La bellissima Laura Torrisi ha raccontato su instangram la sua malattia, cercando di esprimere tutti i sentimenti e i timori provati. Laura è diventata nota dopo aver partecipato al Grande Fratello nel 2006. Durante la permanenza nella casa più spiata d’Italia riceve in diretta una proposta di matrimonio dal suo fidanzato dell’epoca. Purtroppo però la storia giunge al termine. Fin da subito, la concorrente è stata notata per la sua bellezza, tutta mediterranea, un fascino in grado di far impazzire chiunque. Proprio per il suo fare e per la sua avvenenza così prorompente viene notata e riesce così ad avvicinarsi al mondo del cinema. Dopo aver studiato recitazione compare prima di tutto nel film “Una moglie Bellissima” di Leonardi Pieraccioni, ma non solo. Proprio da quel momento la sua carriera inizia ad esplodere. Da pochissimo però la bellissima attrice ha raccontato su instangram la malattia di cui soffre da anni: “Devo essere operata, soffro da anni”.

L’amatissima attrice Laura Torrisi ha voluto raccontare su instangram il dramma della sua malattia, infatti, la donna soffre di endometriosi, una malattia dell’utero cronica di cui soffre da anni. Sul suo profilo ha annunciato l’operazione che dovrà subire per ripulire un po’ di noduli, intervento che è stato rimandato, perchè a causa della situazione delicata in cui viviamo, gli ospedali sono al collasso. L’attrice ha parlato della sua paura di dover subire un’operazione entrando da sola, senza l’appoggio di qualcuno, secondo le normative Covid. Nel suo lungo messaggio ha voluto esprimere forza e incoraggiare tutte le donne che soffrono per questa malattia. Un post che è stato molto apprezzato, in poco tempo Laura ha ricevuto moltissimi messaggi, tutti ovviamente di appoggio e conforto per lei.

L’attrice ha sempre dimostrato una grande forza e un’immensa vitalità. Quest’anno è stata una delle concorrenti di Amici Celebrities, partecipando come cantante. Nell’amata trasmissione Laura Torrisi ha dimostrato un talento eccezionale, infatti è stata eliminata poco prima della finale. La Torrisi ha dimostrato di possedere non solo una meravigliosa bellezza, ma anche splendide doti.