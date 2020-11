‘Live – Non è la D’Urso’, domenica 1 novembre: ospiti e anticipazioni, sarà una puntata stellare, ecco cosa dobbiamo aspettarci nel dettaglio.

Anche domenica 1 novembre, come tutte le settimane, arriva in tv una nuova puntata di ‘Live – Non è la D’urso’, uno dei programmi condotti da Barbara D’Urso. La conduttrice è una vera e propria stakanovista ed è sempre pronta ad andare in diretta con i suoi show, da Pomeriggio 5, che va in onda tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì, a Domenica Live, seguito poi in prima serata da ‘Live – Non è la D’Urso’. Come ogni settimana, anche in questa puntata ci sarà un ampio spazio dedicato all’attualità e in particolare all’emergenza Coronavirus che sta mettendo in grande difficoltà l’Italia e tanti altri Paesi nel mondo. Non è tutto però, perché si parlerà anche di tv, cronaca rosa e gossip, con i tanti ospiti della D’urso, alcuni presenti in studio e altri in collegamento.

La conduttrice dà sempre ampio spazio ai protagonisti dei programmi televisivi e alle vicende che caratterizzano il gossip. Immancabile, poi, l’appuntamento con le 5 sfere, che ogni volta affrontano uno dei personaggi del momento. Siete curiosi di scoprire cosa accadrà il 1 novembre? Ecco tutti i dettagli.

‘Live – Non è la D’Urso’, anticipazioni 1 novembre: ecco cosa accadrà, tutti gli ospiti e i temi previsti per la puntata

La puntata di domenica 1 novembre di ‘Live – Non è la D’urso’ si prospetta davvero stellare. In studio da Barbara D’Urso si parlerà, come sempre, di emergenza Coronavirus, ma verrà dato ampio spazio al gossip e alla cronaca rosa. In studio arriverà il noto attore Gabriele Rossi, che per la prima volta parlerà in tv della sua storia con Gabriel Garko. Da quando quest’ultimo ha fatto il suo coming-out, infatti, stanno venendo fuori numerosi retroscena sul suo passato, tra cui anche la storia con l’ex protagonista del Grande Fratello Vip, che andrà a ‘Live’ per raccontare la sua verità.

Non è tutto però, perché in studio arriveranno anche le sorelle Lecciso, pronte a sfidare le 5 sfere. Ne vedremo davvero delle belle, dunque! Si parlerà anche di truffe televisive e a questo proposito interverrà Wanna Marchi. Anche GF Vip tra i temi previsti per la puntata, e tra gli ospiti ci saranno anche Guenda Goria, l’ultima eliminata dalla casa, e il fratello Gian Amedeo, anche lui nato dal matrimonio tra Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria. Insomma, puntata stellare! Voi la guarderete?