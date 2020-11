A Live-Non è la D’Urso interviene il Presidente della Regione Puglia, Emiliano: “Contagi nove volte superiori a Marzo e Aprile”.

“Siamo qui sempre e soprattutto per informarvi” ha esordito la conduttrice, Barbara D’Urso a pochi secondi dalla messa in onda. Immediato il collegamento con Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia a cui la conduttrice ha rivolto alcune domande riguardo il nuovo Dpcm e l’incontro verificatosi tra Governo e Regioni. Il Presidente della Regione Puglia ha spiegato che la riunione di oggi ha interessato il Ministro della Salute e quello delle Regioni, ma non il Premier. Il Presidente del Consiglio dovrà prendere decisioni basate sull’andamento della situazione. Michele Emiliano ha specificato che una richiesta in particolare è stata avanzata al Premier, ovvero quella di stabilire una linea comune nazionale, di prendere decisioni che siano uguali per tutte le regioni. A Live-Non è la D’Urso la conduttrice ha poi interrogato il politico riguardo la possibilità di una chiusura tra regioni. Michele Emiliani ha spiegato che occorre evitare spostamenti inutili, ma che chiudendo i confini si rischierebbe di assistere a nuovi esodi.

A Live-Non è la D’Urso parla il Presidente della Regione Puglia

Barbara D’Urso ha poi chiesto notizie riguardo il possibile coprifuoco nazionale di cui si è parlato. Il politico ha spiegato che sarebbe necessario per evitare che i sacrifici compiuti da tutti, soprattutto nell’ambito scolastico, risultino vani. Altrettanto necessario è, però, secondo il Presidente della Regione Puglia, che si continui a lavorare negli orari stabiliti, per evitare una grave crisi economica. La decisione, ha specificato il politico, spetta ovviamente al Premier. “La gestione di una pandemia è tenere un equilibrio tra economia e salute”, ha aggiunto. “Si muore anche di depressione economica” ha detto. Per quanto riguarda le scuole, ha specificato che le decisioni prese in Puglia sono state necessarie di fronte a un contagio fuori controllo. A proposito del numero di contagi in Italia, il Presidente della Regione Puglia ha specificato: “Contagi nove, dieci volte superiori a Marzo e Aprile”.

Michele Emiliano ha però specificato che grazie all’incremento dei dispositivi ospedalieri si riesce a gestire meglio la situazione a livello sanitario. Adesso, non resta che attendere le decisioni del Governo.

