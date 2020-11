Loredana e Raffaella Lecciso, sapete quanti anni hanno le famose gemelle? Non immaginereste mai.

Agli inizi degli anni 2000 sono diventate super famose sul nostro piccolo schermo. I loro balletti hanno fatto compagnia ai telespettatori di tantissimi programmi tv, da Striscia la Notizia a I Raccomandati. Parliamo di Loredana e Raffaella Lecciso, le due bellissime gemelle leccesi, legate da un amore fortissimo. Divenuta nota soprattutto per la sua storia con Al Bano Carrisi, dalla quale sono nati Yasmine e Al Bano Junior, Loredana è senza dubbio la più famosa della sorelle Lecciso, che sono tre! Oltre alle gemelle, c’è anche Amanda, la più piccola della famiglia. Ma in tanti si saranno chiesti quanti anni hanno Loredana e Raffaella? Ve lo sveliamo noi!

Loredana e Raffaella Lecciso, sapete quanti anni hanno le famose gemelle? Ecco quando sono nate

Ricordate gli stacchetti delle mitiche sorelle Lecciso a Striscia la notizia nel 2004? Di recente, le abbiamo ammirate anche nelle vesti delle gemelle Kessler a Domenica Live. Si, perché Loredana e Raffaella condividono l’amore per la danza e le loro coreografie sono diventate davvero popolari nei primi anni duemila. Oggi, Raffaella in particolare si è allontana dal mondo della tv, ma continua ad incantare i followers, soprattutto su Instagram, dove ha circa 15 mila followers. Ben 182 mila persone, invece, seguono le avventure social di Loredana Lecciso, che sulla sua pagina ufficiale ama postare foto e video delle sue giornate. E non mancano scatti in compagnia della sua amata sorella Raffaella. Ma in molti si chiedono: quanti anni hanno le bellissime sorelle gemelle? Ebbene, non lo direste mai perché sembrano davvero due ragazzine, ma le Lecciso hanno 48 anni. Sono nate infatti il 2 agosto del 1972, a Lecce.

Insomma, gli anni passano, ma la bellezza delle sorelle Lecciso no! E questa sera, domenica 1 novembre 2020, Loredana e Raffaella torneranno insieme in tv, ospiti di Barbara D’Urso a Live Non è La D’Urso. Entrambe dovranno affrontare le temutissime ‘sfere’, ascoltando le pungenti opinioni di 5 opinionisti! La puntata si preannuncia incandescente: appuntamento alle ore 21 e 30 su Canale 5!