Vittoria Schisano, tragico lutto: la dolorosa confessione, dramma tremendo

In una sua recentissima intervista, Vittoria Schisano ha raccontato del tragico lutto che ha vissuto: il dramma è davvero tremendo.

Vittoria Schisano, lo sappiamo benissimo, è una delle protagoniste indiscusse di questa nuova edizione di ‘Ballando con le Stelle’. In coppia con Marco De Angelis, la bellissima attrice napoletana è solita regalare delle vere e proprie emozioni al caro ed affezionato pubblico italiano. E, soprattutto, delle performances davvero da urlo. Eppure, molto probabilmente, in pochissimi sanno che, negli anni scorsi, la giovanissima Vittoria ha vissuto un episodio drammatico. Facciamo riferimento, infatti, al tragico lutto di cui è stata protagonista un po’ di tempo fa. E che, com’è giusto che sia, ha fortemente cambiato e caratterizzato la sua vita. A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio è stata la diretta interessata. In una sua recente intervista a Nuovo, la Schisano si è lasciata andare ad una vera e propria dolorosa confessione. Ecco le sue parole.

Vittoria Schisano, tragico lutto: la dolorosa confessione

In una sua recentissima intervista a ‘Nuovo’, Vittoria Schisano non ha affatto potuto fare a meno di parlare del tragico lutto di cui è stata protagonista qualche anno fa. Alle pagine del settimanale, infatti, la bellissima attrice napoletana non soltanto, infatti, ha parlato del rapporto con sua madre e della sua recentissima e nuovissima esperienza televisiva a ‘Ballando con le stelle’, ma ha anche parlato di suo padre. E, soprattutto, della sua reazione quando Vittoria gli ha parlato del suo percorso di transizione. A differenza di sua madre, che, come raccontato dalla diretta interessata, ha subito uno choc per il timore dei pregiudizi, il padre ha avuto una reazione completamente diversa. Per lui, infatti, contava che Vittoria fosse felice. Quel momento, però, è rimasto soltanto un tenero ricordo per la Schisano. Perché, dopo pochissimo tempo, suo padre purtroppo morì.

‘È il ricordo più tenero che ho di lui, visto che dopo qualche giorno morì’, ha detto Vittoria Schisano a Nuovo per raccontare questo tragico lutto. E, soprattutto, per sottolineare la grande persona che era suo padre.

