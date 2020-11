Ballando con le stelle: Lucrezia Lando, l’annuncio a sorpresa della ballerina

Assente durante l’ultima puntata di Ballando con le stelle, la maestra Lucrezia Lando fa un annuncio importante su Instagram per i suoi fan.

Nella turbolenta edizione di quest’anno, Ballando con le stelle riserva ogni settimana sorprese ai telespettatori e non sempre gradite: innumerevoli gli imprevisti che il programma ha dovuto affrontare, con Samuel Peron positivo al Covid ed ora fortunatamente guarito e tornato a ballare, l’intervento di appendicite per Raimondo Todaro, gli infortuni di Alessandra Mussolini ed Elisa Isoardi, l’intossicazione alimentare di Marco De Angelis e Lucrezia Lando. Sabato scorso infatti, questi ultimi non hanno potuto essere presenti in puntata: Vittoria Schisano ha ballato con Samuel Peron in sostituzione di De Angelis e Gilles Rocca ha ballato da solo, trionfando tra l’altro nello spareggio. Ma ecco che oggi la bellissima e bravissima Lucrezia ha fatto un annuncio che ha mandato i fan in delirio.

Lucrezia Lando, gioia immensa per i fan: “Torno in pista”

L’amatissima maestra di Ballando con le stelle, ha pubblicato in queste ore la notizia che tutti attendevano con ansia. Pare proprio che la ballerina sia infatti guarita dall’intossicazione alimentare che l’aveva colpita la scorsa settimana. Felice di tornare a ballare e ad insegnare al suo partner dello show del sabato sera di Rai 1, Lucrezia ha scritto su Instagram: “È lunedì… ed eccomi qui, torno in auditorium più forte di prima. GRAZIE a tutti per il supporto in questi giorni… non bastano le parole per dirvi quanto ve ne sono grata. VI VOGLIO BENE, ci vediamo in pista sabato”. Con queste parole cariche di energia, la bella Lando ha comunicato la sua completa guarigione e il suo ritorno al fianco di Gilles Rocca è più atteso che mai dal pubblico.

Scommettiamo che siete contenti quanto noi di rivedere la coppia gareggiare di nuovo sabato prossimo, in bocca al lupo ad entrambi!

