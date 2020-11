Beppe Fiorello, l’inaspettata rivelazione sul passato: “Una persona mi ha cambiato la vita”, ecco le parole da brividi dell’attore a Domenica In.

Beppe Fiorello è uno degli attori più amati e apprezzati del panorama televisivo italiano ed è protagonista della serie tv in onda da questa sera, 2 novembre, su Rai Uno, ‘Gli orologi del diavolo’. La fiction, ispirata alla storia vera di Gianfranco Franciosi, andrà in onda per 4 settimane, con due puntate alla volta, e terrà il pubblico col fiato sospeso grazie alla grande interpretazione di Fiorello, nei panni di Franciosi. L’attore è stato ospite nell’ultima puntata di Domenica In proprio per parlare di questo splendido progetto che lo vede protagonista e ha raccontato anche diversi aneddoti e retroscena sulla sua vita. Uno che ha colpito tutti in particolare è stato quello riferito ai suoi inizi come attore. Fiorello ha fatto un’inaspettata rivelazione, dicendo che l’incontro con una persona gli ha cambiato totalmente la vita: ecco il suo racconto da brividi nel dettaglio.

Beppe Fiorello, l’inaspettata rivelazione sul passato: “Una persona mi ha cambiato la vita”, ecco le sue parole nel dettaglio

Beppe Fiorello è stato ospite a Domenica In per presentare la fiction di cui è protagonista, ‘Gli orologi del diavolo’, in onda su Rai Uno proprio a partire da stasera. L’attore ha raccontato alcune cose del suo passato, anche perché Mara Venier gli ha mostrato il video di una sua vecchia ospitata proprio a Domenica In e proprio con lei come conduttrice, quando però Fiorello era un cantante e faceva parte di una band. Inevitabile, allora, la domanda della Venier sul perché Beppe abbia deciso poi di cambiare strada e fare l’attore: “Io volevo raccontare storie, ma a quell’epoca non sapevo ancora come, stavo cercando la mia strada”, ha detto l’attore, “poi una persona mi ha cambiato la vita, un incontro”.

Fiorello ha raccontato che un giorno, mentre era nel locale di un amico, ha incontrato lo scrittore Niccolò Ammaniti, che all’epoca non era ancora molto famoso. Attratto dalla sua voce, ascoltò la presentazione del suo libro e poi i due si presentarono e trascorsero la serata insieme, con altri amici in comune. Fu proprio Ammaniti a proporgli di fare un provino per un film che sarebbe uscito di lì a poco e che era tratto da un suo libro: “Mi disse che io avevo proprio i tratti somatici adatti per uno dei suoi personaggi. Così ho fatto poi il mio primo film, L’Ultimo Capodanno, di Marco Risi. Probabilmente se non fossi stato attratto da quella voce, o se non fossi mai entrato in quel bar, ora non sarei qui a parlare di fiction”, ha aggiunto Fiorello.

Un racconto da brividi, il suo, che ha lasciato senza parole anche Mara Venier, la quale ha citato il film ‘Sliding Doors’, proprio per sottolineare come una piccola cosa a volte possa cambiare la vita delle persone. Voi cosa ne pensate delle parole di Fiorello?