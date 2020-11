Coronavirus, la notizia appena arrivata: positivo il celebre conduttore

Continua a diffondersi il Coronavirus e le misure restrittive sembrano non riuscire a limitare il contagio: la notizia appena arrivata annuncia che anche il celebre conduttore è positivo.

Non concede tregue il Coronavirus, la malattia che da mesi imperversa in Italia e che ha messo in ginocchio diversi paesi del mondo. Da poco abbiamo ascoltato il discorso del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alla Camera, preoccupato per una situazione in peggioramento. Poche ore fa è giunta la notizia della positività del celebre Francesco Totti e, proprio in questi istanti, arriva un altro annuncio gemello. Alessandro Cattelan, il celebre conduttore, è positivo al Coronavirus. Il talentuoso giovane è alla conduzione di X Factor e a preoccupare i fan, oltre alle condizioni di salute, è anche l’interrogativo di cosa accadrà al programma.

Coronavirus, il celebre conduttore Alessandro Cattelan è positivo

A dare la notizia è stato proprio lui attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Alessandro Cattelan ha spiegato che durante un controllo di routine, ha scoperto di essere positivo al Coronavirus. Al momento, ha aggiunto, si trova in isolamento a casa ed è in attesa di effettuare il test molecolare. Pare, dunque, che il celebre conduttore non abbia accusato sintomi e che al momento le sue condizioni siano buone. La notizia ha comunque preoccupato molto i fan e il pubblico che hanno inondato Alessandro Cattelan di messaggi di auguri per una pronta guarigione. Ricordiamo che in questi giorni è atteso il nuovo Dpcm che dovrebbe introdurre misure restrittive maggiori per tentare di arginare il diffondersi del contagio. Il Coronavirus continua a tormentare il nostro Paese e la preoccupazione, soprattutto tra la popolazione, si fa sempre maggiore. Tanti i sacrifici che sono stati chiesti ai cittadini.

In attesa di ricevere aggiornamenti su Alessandro Cattelan, non possiamo che unirci ai fan nell’augurargli una rapida guarigione. Amatissimo e molto apprezzato, il conduttore si è sempre distinto per il suo grande talento e l’immensa simpatia.