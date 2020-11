Coronavirus, scoperta sindrome infiammatoria che può colpire anche gli adulti: quali sono i sintomi.

Il Coronavirus ha decisamente mutato le nostre vite; l’Italia e tutto il resto del mondo si trova in una situazione alquanto delicata. Numerosi sono i Paesi che stanno cercando di sperimentare un vaccino, ma nulla è ancora stato definito. Il premier Conte nella conferenza stampa avviata il 25 ottobre oltre ad illustrare le ulteriori misure restrittive, ha anche parlato di un vaccino pronto entro la fine dell’anno, distribuito in particolare per i soggetti più fragili. Diversi studi sono stati aperti su questo virus chiamato Covid-19; i risultati del nuovo Rapporto Settimanale su Mobilità e Mortalità pubblicato negli Stati Uniti dai Centri di Prevenzione delle Malattie ha riconosciuto una strana e misteriosa sindrome infiammatoria multisistemica nei soggetti colpiti dal coronavirus, o anche in quelli che hanno superato la malattia: quali sono i sintomi.

Coronavirus, scoperta una misteriosa sindrome: i sintomi

Come è stato riscontrato nei bambini con Covid-19 la simil-Kawasaki, negli adulti di tutte le età, secondo degli studi, si può sviluppare una sindrome infiammatoria multisistemica. Sono stati presi in esame 27 casi di persone con diagnosi di coronavirus o infezione pregressa. Questi hanno mostrato gravi sintomi neurologici, cardiovascolari, al sistema gastrointestinale e anche la comparsa di manifestazioni dermatologiche della malattia, spesso senza tosse o privi di una grave malattia respiratoria. Nei pazienti che hanno mostrato sintomi di Covid prima della presenza di MIS-A (Sindrome infiammatoria multisistematica), questa infiammazione è stata riscontrata dopo circa 2-5 settimane. Mentre 8 pazienti con MIS-A non hanno manifestato sintomi respiratori precedenti. Ciò ha reso difficile capire quando l’infezione ha fatto il suo corso e il tempo passato tra il contagio e la comparsa di MIS-A.

Per questo, le linee guida raccomandano entrambi gli esami per individuare la possibile infezione e accertare la presenza di anticorpi per il virus SARS CoV-2. Questo uno studio riportato negli Usa di recente. Ormai a livello planetario la situazione è decisamente delicata. Nel nostro Paese dopo le ulteriori misure restrittive ci sono state varie proteste, spesso sfociate in scontri accesi. Un momento drammatico che coinvolge tutto il resto del mondo.

