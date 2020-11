Coronavirus, emessa una nuova ordinanza: un solo componente del nucleo familiare potrà fare la spesa.

Negli ultimi giorni sono state emanate ulteriori restrizioni per poter cercare di attenuare e arrestare la curva dei contagi, che continua imperterrita a crescere. L’Italia si trova in una situazione alquanto delicata, dopo un primo lockdown avviato a marzo e con la ripresa delle attività, sembrava esserci stato un miglioramento generale. Purtroppo però non è stato così, dato che in quest’ultimo mese abbiamo assistito ad un aumento del numero dei positivi in tutte le regioni. Proprio per questo il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in una nuova conferenza stampa fissata il 25 ottobre ha illustrato le nuove misure restrittive per cercare di prevenire il contagio. La situazione però ha messo in agitazione i governatori di diverse regioni, per questo è stata emanata una nuova ordinanza: un solo componente del nucleo familiare potrà fare la spesa.

Coronavirus, nuova ordinanza della Regione: un solo componente per fare la spesa

Ulteriori misure restrittive sono state avviate negli ultimi giorni per cercare di contenere il numero dei positivi, dato che c’è stato un aumento improvviso e palese del numero dei contagiati. I governatori delle regioni hanno deciso di avviare di propria iniziativa nuove restrizioni. La nuova ordinanza che prevede la possibilità per un solo componente del nucleo familiare di poter fare la spesa è stata emessa dalla regione Toscana. Il Governatore Eugenio Giani ha infatti vietato la presenza di più persone della medesima famiglia per fare la spesa, inoltre è severamente vietato di sostare più del tempo necessario nel locale. Ovviamente tale norma non interessa le persone non autosufficienti, che hanno bisogno di accompagnatori.

Le ulteriori restrizioni entrate in vigore in Toscana dal 31 ottobre sono l’obbligo della mascherina, ben posta, il controllo della temperatura nei negozi, e un distanziamento di un metro se non di più dov’è possibile. Il Governatore Giani per evitare che si formino assembramenti ha stabilito che in ogni locale potrà esserci un cliente ogni 10 mq. E ancora, l’ordinanza prevede anche l’igienizzazione dei cestelli e carrelli da parte dei clienti. Norme atte per prevenire un incremento ancora più incontrollato del virus, dato che l’Italia negli ultimi giorni ha toccato un numero di oltre 30 mila positivi.

