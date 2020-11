Coronavirus, parlano gli esperti: quando avrà fine la pandemia?

Il Coronavirus si è dimostrato una vera e propria pandemia che ha messo in ginocchio non solo l’Italia ma moltissimi paesi del mondo: parlano gli esperti, avrà mai fine?

La pandemia da Coronavirus imperversa ormai da mesi in Italia e nel resto mondo: la domanda che tutti si pongono è se avrà mai fine. Nel nostro paese continuano ad essere messe in atto misure di sicurezza sempre più restrittive nel tentativo di frenare la diffusione del contagio. Da poco è giunta la notizia che il nuovo Dpcm potrebbe slittare a causa di un imprevisto. Intanto, si susseguono le ipotesi di un vaccino, come dichiarato dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che auspica nell’arrivo delle prime dosi a Dicembre. LA domanda, tuttavia, che tormenta la popolazione mondiale e se la pandemia da Coronavirus avrà mai fine. Ecco cosa dicono gli esperti.

Coronavirus, la pandemia avrà fine?

Esperti e virologhi continuano a studiare il Coronavirus, nella speranza di trovare un modo efficace di contrastare la malattia. Secondo Guido Silvestri, che è il direttore del dipartimento di patologia dell’Emory University, a preoccupare particolarmente sarebbero le condizioni degli anziani e di coloro che si sottopongono a dialisi. Le categorie a rischio sarebbero quelle soggette a scompensi cardiaci o problemi respiratori. Roberto Burioni, invece, immunologo, afferma che si stia lavorando ad una particolare ipotesi. Secondo quanto riportato, potrebbe darsi che una minore quantità di virus contratto significherebbe ammalarsi in modo più lieve. Per questo motivo diventano fondamentali le misure di sicurezza come mascherine e distanziamento. Appare chiaro che al momento, più che parlare di una fine da pandemia da Coronavirus, sarebbe più concreto parlare di un pieno controllo del virus in modo da evitare la diffusione.

Sembrerebbe che, al momento, l’unico modo per tutelare la propria salute resta quello di affidarsi alle misure restrittive anti-contagio. In attesa che gli esperti riescano a trovare una strada efficace per contrastare e debellare il Coronavirus. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi e delle decisioni che verranno prese dal Governo nei prossimi giorni.

Seguite anche il nostro profilo Instagram: qui