Il Coronavirus è tornato a colpire il paese. La seconda ondata si è abbattuta più forte della prima sull’Italia. Negli ultimi due giorni, il paese ha sfiorato quasi trentamila nuovi positivi. La situazione sta diventando ingestibile. I focolai sono sparsi per tutto il paese e le strutture sanitarie potrebbero collassare da un momento all’altro. Il governo sta cercando di porre un freno al virus. L’obiettivo del premier Conte e della sua squadra di ministri è di evitare un nuovo lockdown. Una chiusura generale, come quella di febbraio, farebbe crollare l’economia del paese. Gli italiani, tra l’altro, sono già sull’orlo della crisi. In diverse regioni d’Italia ci sono state manifestazioni, spesso anche violente. Gli italiani chiedono sussidi al governo.

Coronavirus, il nuovo bonus annunciato da Spadafora: come richiederlo

Il Coronavirus ha colpito intere categorie: commercianti, ristoratori, ma anche proprietari di palestre, piscine, lavoratori del mondo dello spettacolo e dello sport. Il paese è allo stremo e gli italiani chiedono sussidi allo stato. Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha annunciato un nuovo bonus per i collaboratori sportivi: “Capisco le difficoltà che i lavoratori dello sport stanno affrontando. Per questo faremo in modo che gli aiuti siano rapidi e concreti”. Il bonus ammonta ad 800 euro e i collaboratori sportivi possono già richiederlo: “Da oggi abbiamo aperto il portale per la presentazione delle domande per i collaboratori che non siano già stati destinatari di contribuiti nei mesi precedenti”.