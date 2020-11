Stando a quanto si apprende da questa anticipazione, sembrerebbe che Tina Cipollari era assente all’ultima registrazione di Uomini e Donne.

Sembrerebbe proprio che la puntata di Uomini e Donne che è stata registrata ieri, Domenica 1 Novembre, sarà davvero imperdibile. Stando a quanto si apprende da ‘Il Vicolo delle News’, sembrerebbe che, nel corso di questa nuova registrazione, si siano verificati numerosi colpi di scena. A partire, quindi, dal ritorno di un amatissimo cavaliere nel parterre maschile del programma. Fino a Tina Cipollari. Cosa avrà mai combinato la simpaticissima ed esuberante opinionista romana? Sarà stata la protagonista di un altro litigio con Gemma Galgani? Nient’affatto, carissimi lettori e lettrici di Sologossip! Anzi, stando a quanto si apprende dalle anticipazioni, sembrerebbe che la Cipollari non fosse nemmeno presente in puntata. Ma piuttosto collegata tramite Skype. Ecco, ma per quale motivo? Sappiamo benissimo che, sin da quando è ritornata nelle vesti di opinionista, la bellissima Tina non si è mai persa una puntata in studio. Ma cos’è esattamente successo? Ovviamente, com’è nostro solito fare, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che, dati i tempi che corrono, la sua assenza è determinata dal Coronavirus. Ecco tutti i dettagli.

Coronavirus, Tina Cipollari assente da Uomini e Donne: cos’è successo

Non era mai accaduto prima d’ora. Eppure, stando a quanto si apprende da queste ultime anticipazioni di Uomini e Donne trapelate da ‘Il Vicolo delle News’, sembrerebbe che Tina Cipollari fosse assente all’ultima registrazione del dating show di Canale 5. Una puntata che, dati gli ‘spoiler’, si dimostrerà davvero imperdibile. Ecco, ma cos’è esattamente successo alla simpaticissima opinionista? Perché, dopo anni, la Cipollari non ha presenziato nello studio di Canale 5? Come dicevamo precedentemente, a determinare la sua mancanza è stato il Coronavirus. Sia chiaro, non le è successo affatto nulla di grave. Fatto sta che, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che l’esuberante Tina abbia avuto dei contatti con una persona che è risultata positiva al Covid-19. E che lei, per via del tutto precauzionale, sia in quarantena. Ecco, è proprio questo, quindi, il motivo della sua assenza. Un’assenza, come dicevamo precedentemente, soltanto fisica. Perché la simpaticissima opinionista ha ugualmente assistito alla puntata direttamente da casa sua.

Stando a quanto si apprende, quindi, sembrerebbe che la puntata di Uomini e Donne registrata Domenica 1 Novembre sia stata ricca di colpi di scena. Non soltanto per il ritorno inaspettato di Riccardo Guarnieri dopo l’interruzione dei rapporti con Ida Platano, ma anche per l’assenza di Tina Cipollari dallo studio. Nulla di grave, come dicevamo precedentemente. Fatto sta che noi non vediamo l’ora di poterla rivedere accanto a Gianni.