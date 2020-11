Serata piccante al GF Vip: durante i festeggiamenti di Halloween, la modella Dayane si dichiara all’amica Adua e la bacia.

Non si nasconde più Dayane Mello: la modella brasiliana si dichiara apertamente, esprimendo a parole ciò che da tempo sembra si stia concretizzando sempre di più. Parliamo ovviamente del suo “affetto particolare” per la compagna d’avventura al GF Vip, Adua Del Vesco. Le due sono unite ogni giorno di più, soprattutto la Mello sembra non poter fare a meno della compagnia dell’attrice siciliana, dimostrando il suo attaccamento con abbracci e carezze sempre più intensi. Il bacio tra le due ragazze era già scattato qualche settimana fa ma adesso oltre ai gesti arrivano anche le parole, che in verità, lasciano ben poco spazio all’immaginazione. Ma vediamo nel dettaglio che cosa è accaduto.

GF Vip, “Mi sono innamorata di te”: Dayane e Adua, è nato un amore?

L’altra notte, i concorrenti del GF Vip sono stati alle prese con la festa di Halloween: dopo essersi mascherati e aver celebrato con una bella cena nella sala allestita a tema dalla produzione, la baldoria è continuata in giardino. Tra brindisi, musica a tutto volume, tuffi in piscina, canti e balli, i Vip si sono lasciati andare all’atmosfera goliardica della festa. Proprio in quel clima così allegro, Dayane Mello ha fatto una dichiarazione inaspettata ad Adua Del Vesco, alias Rosalinda Cannavò, fidanzata da anni con Giuliano. Già durante la serata, le due si erano scambiate alcuni baci a stampo, ma arrivate in giardino hanno replicato con l’aggiunta di un dettaglio inaspettato: complice forse qualche bicchiere di troppo, Dayane ha detto all’amica: “Sei perfetta, sei bellissima, mamma mia, mi sa che io mi sono innamorata di te”. La Cannavò ha chiesto se si fosse innamorata di lei e la modella non ha esitato a rispondere: “Sì”, aggiungendo che ai suoi occhi lei è più bella di Sophia Loren e Monica Bellucci. “Mi stai mettendo in crisi, dai stai scherzando”, ha risposto Rosalinda, dicendo anche: “Però io ti voglio più di bene”. Poi Dayane, poggiata alle ginocchia dell’amica, l’ha baciata di nuovo.

Cosa ne pensate? Tra le due gieffine sta nascendo davvero più di un’amicizia o si tratta solo di una strategia?

