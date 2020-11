Disinfettare la spesa? Le parole del virologo Pregliasco vi lasceranno a bocca aperta

In tempi di Coronavirus è importante disinfettare la spesa? Le parole del virologo Fabrizio Pregliasco vi lasceranno senza parole.

Sin da quando ci sono state le prime avvisaglie di Coronavirus nel nostro Paese, ci è sempre stato detto di stare molto attenti. E, soprattutto, di mantenere una perfetta e corretta igiene delle nostre mani. Il virus, lo sappiamo, ha una velocissima e facilissima trasmissibilità. Ed è per questo motivo che, come ben sapete, è necessario mantenere tutte le regole necessarie. A partire, quindi, dal distanziamento sociale. Fino all’utilizzo delle mascherine. Ed, infine, degli igienizzanti per le mani. Ecco, ma a tal proposito: è importante disinfettare la spesa una volta tornati a casa? Nel prima ondata di Covid-19, lo sappiamo benissimo, si è detta ogni cosa in merito a questo argomento. Si è detto, addirittura, che il virus potesse attaccare sulle superficie e che ci sopravvivesse. Per questo motivo, quindi, era necessario disinfettare il tutto appena comprato l’occorrente. Ma è davvero utile? A stravolgere completamente il tutto è Fabrizio Pregliasco. In sua recente intervista a Fanpage, il virologo si è lasciato andare ad una clamorosa rivelazione. Che, senza alcun dubbio, vi lascerà senza parole.

È utile disinfettare la spesa? Parla Pregliasco, le parole del virologo vi stupiranno

Siamo nel pieno del seconda ondata di Coronavirus, lo sappiamo. Per questo motivo, quindi, è più che necessario avere tutte le informazioni possibili per evitare un possibile. Tra le tante disposizioni che ci sono state date e che continueranno a darci, siete curiosi di sapere se è necessario disinfettare la spesa appena tornati a casa? Nel pieno dell’emergenza, come dicevamo precedentemente, ci è stato detto che fosse indispensabile. Ma è davvero così? A quanto pare, nient’affatto! Stando a quanto si apprende dalle parole di Fabrizio Pregliasco a Fanpage, sembrerebbe che non sia affatto necessario. E che, tra l’altro, non serve a nulla. ‘Non era una misura essenziale durante la prima ondata del Coronavirus di marzo e non lo è neanche adesso’, ha detto il virologo. Ciò che, invece, è indispensabile è, come sapete, il lavaggio perfetto delle mani.

Disinfettare accuratamente la spesa, stando alle parole di Fabrizio Pregliasco a Fanpage, non servirebbe affatto. Anzi, si rischierebbe di vivere male.