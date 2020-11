Germano Avolio, il Cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne che ha conquistato Valentina Autiero: sapete quanti anni ha? Ve lo sveliamo subito.

Uomini e Donne è il dating show più amato e longevo della tv italiana: permette a uomini e donne di conoscere nuovi partner! Sono tanti i personaggi che col il tempo hanno raggiunto la fama proprio grazie al programma di Maria de Filippi. Un esempio è Giulia De Lellis: l’abbiamo conosciuta in qualità di corteggiatrice ed oggi è diventata una vera icona nel mondo della moda e del make up! Tra i protagonisti della stagione in corso c’è Valentina Autiero che ha intrapreso una conoscenza con Germano: sembra che tra i due ci sia molta complicità! Tutti conoscono l’età della bella Valentina: la Dama del Trono Over è nata il 21 dicembre del ’79! A dicembre dunque compirà 41 anni: ma invece, Germano, quanti anni ha? Ve lo sveliamo subito.

Uomini e Donne, Germano Avolio: sapete quanti anni ha?

Germano Avolio è il nuovo flirt di Valentina Autiero: tra loro nascerà davvero una magica storia d’amore? Staremo a vedere! Intanto il bel giovane non ha attirato l’attenzione solo della Dama di Anzio bensì di tantissime donne curiose di conoscere qualche dettaglio in più su lui! Volete sapere quanti anni ha? Beh, sui suoi canali social non è specificato l’anno in cui è nato ma sul web abbiamo scoperto che ha circa 35 anni! E’ nato il 12 aprile a Napoli: sapete che lavoro fa? E’ un personal trainer specializzato in vari settori come body building, functional training, body pump, pilates. Oltre allo sport, che è la sua grande passione, si dedica anche ad altri lavori. Su Instagram, nella descrizione del profilo, scrive: fotomodello abbigliamento, web e pubblicità, actor web, steward & management eventi a tema. Sarà proprio lui il fidanzato perfetto di Valentina Autiero?