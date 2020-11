GF Vip | Andrea Zelletta, la frase non passa inosservata: si è sentita chiaramente, colpo di scena

GF Vip, la frase pronunciata da Andrea Zelletta non è assolutamente passata inosservata: si è sentita chiaramente, cosa accadrà stasera?

Clamoroso colpo di scena nella casa del Grande Fratello Vip. Ed il protagonista indiscusso è Andrea Zelletta. Sappiamo benissimo che, dopo l’abbandono improvviso per motivi personali, Sabato scorso l’ex tronista di Uomini e Donne è rientrato nuovamente nella casa più spiata d’Italia. Non ha affatto spiegato dettagliatamente cosa esattamente gli è accaduto. Fatto sta che, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, sembrerebbe che il pugliese si sia allontanato dalla casa per motivi di salute personali. E che sembrerebbero essersi risolti dopo qualche giorno. Altrimenti, lo sappiamo, non avrebbe potuto fare il suo rientro in casa. Da quel momento, sono trascorsi alcuni giorni. Eppure, pochissime ore fa, è successo un episodio che non è assolutamente passato inosservato. Nulla di ‘scandaloso’, sia chiaro. Fatto sta che, mentre era in cucina con Elisabetta Gregoraci ed Enock ad orario di pranzo, Andrea si è lasciato ad una frase che potrebbe aver violato seriamente il regolamento. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamo insieme ogni cosa.

GF Vip, la frase di Andrea Zelletta non passa inosservata: cos’è successo

Sappiamo benissimo che, una volta entrati nella casa del GF Vip, tutti i suoi inquilini non possono assolutamente avere rapporti con il mondo esterno. O, per meglio dire, non possono assolutamente venire a conoscenza di tutto quello che accade nella ‘vita reale’. Eppure, qualche ora fa, sembrerebbe che Andrea Zelletta si sia lasciato andare ad una frase che non è assolutamente passata inosservata. E che, immediatamente, il popolo web ha fatto anche notare. Su Twitter, infatti, sono davvero tantissimi i video e i messaggi che riportano questo accadimento. Ecco, ma cos’è successo esattamente? Da come si può chiaramente vedere da questo video (CLICCATE QUI PER VEDERLO), al momento dei lavaggi dei piatti, il buon Zelletta ha ‘spoilerato’ l’ingresso di Selvaggia Roma nella casa del Grande Fratello Vip. Ingresso, tra l’altro, che è stato rinviato per la positività al coronavirus della futura concorrente. Insomma, da come si può chiaramente comprendere, sembrerebbe che l’ex tronista di Uomini e Donne abbia completamente violato il regolamento del gioco, informando la sua coinquilina di questa notizia. Cosa succederà adesso? Stasera, Lunedì 2 Novembre, lo sappiamo, andrà in onda una nuova puntata del GF Vip. Verrà preso in considerazione questo episodio?

D’altra parte, questo di Zelletta non sembrerebbe essere nemmeno un episodio isolato. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che anche Paolo Brosio, appena entrato, abbia spoilerato ai suoi compagni del prolungamento del programma fino a Febbraio. Cosa succederà, quindi? Non ci resta che scoprire ogni cosa questa sera!