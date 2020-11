Un vero e proprio scontro ad alta tensione al GF Vip tra la bella opinionista Antonella Elia e la ex concorrente Matilde Brandi: “Sei un’ipocrita, iena”.

Non c’è un attimo di pace al GF Vip! Dopo aver affrontato un momento di grande importanza con Francesco Oppini in merito alle frasi infelici pronunciate all’interno della casa, Alfonso Signorini si ritrova in mezzo ad uno scontro tra la bella opinionista del GF Vip, Antonella Elia e la ex concorrente del programma, Matilde Brandi. “Sei un’ipocrita, iena” ha tuonato la prima. Tutto è iniziato a seguito di un video mostrato a Maria Teresa Ruta riguardo ad alcune dichiarazioni fatte dalla signora Anna, madre del figlio dell’attuale compagno della showgirl. Dichiarazioni avvenute nel salotto di Barbara D’Urso, dov’era presente anche Matilde Brandi. La showgirl di fronte a certe affermazioni, ha stretto la mano alla donna. Interrogata in merito al gesto, Matilde Brandi ha dichiarato di non voler fare polemiche. A questo punto, Pupo è intervenuto, facendo notare il comportamento contraddittorio: “Vai dalla D’Urso a fare polemiche e quanto arrivi qui diventi brava” ha detto. Antonella Elisa si è subito accorata e ha tuonato contro Matilde Brandi: “Questa è ipocrisia!” e nello studio del GF Vip si è scatenato il caos.

GF Vip, scontro tra Antonella Elia e Matilde Brandi

La showgirl ha subito ribattuto, dichiarando che l’aggressività e l’ipocrisia sono invece caratteristica di Antonella Elia e ha ricordato alcuni episodi accaduti al GF Vip e all’Isola dei Famosi. “Iena, te lo ripeto: Iena, io non ho dato uno schiaffo a nessuno” ha assicurato. “Sei un’ipocrita, ribadisco” ha continuato Antonella Elia, condannando la ex concorrente per non aver sostenuto Maria Teresa Ruta e aver battuto il cinque con una sconosciuta. A questo punto, è intervenuto Alfonso Signorini cercando di riportare l’ordine. “Dietro lanci il sasso e poi nascondi le manine” ha concluso Antonella Elia. Maria Teresa Ruta, nel mezzo del caos, ha solo voluto precisare quanto si senta legata al figlio del suo compagno e non ha voluto dare adito ad ulteriori polemiche. Poco più tardi, Matilde Brandi ha spiegato che ci tiene a chiarire quanto accaduto. Che le dispiace passare per una persona che non è ed essere accusata di ipocrisia. Antonella Elia è però rimasta sulle sue posizioni.

Una cosa è certa: al GF Vip non mancano mai i colpi di scena. A momenti, infatti, è anche attesa l’apertura di una misteriosa busta che, secondo quanto dichiarato da Alfonso Signorini, contiene “tutta la verità”. Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti!