GF Vip, frasi shock di Francesco Oppini: la decisione presa dagli autori

Nuova puntata per il GF Vip, si parla delle frasi shock di Francesco Oppini: ecco qual è la decisione degli autori.

È iniziata da poco la nuova puntata del GF Vip e, dopo un momento emozionante tra Pierpaolo Petrelli e la sua famiglia, che ha coinvolto anche Elisabetta Gregoraci, i toni si fanno più seri. Per il conduttore, Alfonso Signorini, è il momento di affrontare un argomento spinoso, ovvero le affermazioni fatte da Francesco Oppini. Frasi shock pronunciate dal giovane e di cui si attendeva la decisione del GF Vip merito. Una dichiarazione in particolare ha sconvolto il web che ha chiesto a gran voce la squalifica del figlio di Alba Parietti. La frase in questione si riferiva ad una ex concorrente del programma, Flavia Vento, che, ricordiamo, ha abbandonato la casa immediatamente. Una seconda affermazione, invece, riguardava la bella Dayane Mello. “Come ti viene in mente di dire certe cose?” chiede Alfonso Signorini, dichiarandosi allibito che certe parole siano state pronunciate proprio da Francesco Oppini.

GF Vip, la decisione per Francesco Oppini

“Fa solo schifo una frase del genere” commenta Alfonso Signorini. Francesco Oppini, si trova d’accordo, ha dichiarato che di fronte a certe uscire può solo stare zitto e chiedere scusa. Il conduttore ha aggiunto che è stata presa in seria considerazione la squalifica, ma che il suo percorso all’interno del programma dimostra che non è l’uomo che si evince dalle due clip. “Non sono difendibile” ha ammesso Francesco Oppini, assumendosi la completa responsabilità di quanto accaduto. Ad avallare questa posizione è stata anche Alba Parietti, che ha ammesso tramite un post sul suo profilo Instagram che quello commesso dal figlio è un grave errore. Alfonso Signorini ha anche voluto sapere dagli altri concorrenti come mai non sono intervenuti e questi hanno spiegato che non erano presenti e non sapevano quindi cosa fosse stato detto. A quanto pare, il GF Vip ha preso la decisione di non squalificare Francesco Oppini.

“Se ci fosse la squalifica la accetterei” ha chiarito Francesco Oppini, dimostrandosi molto pentito per quanto accaduto.