GF Vip, “Fuori Oppini!”: frasi shock contro Flavia Vento, il web chiede la squalifica del concorrente del reality show di Canale 5.

Un’edizione turbolenta, quella del Grande Fratello Vip attualmente in onda I colpi di scena nella casa più spiata della tv sono all’ordine del giorno. Merito del cast super stellare messo su da Alfonso Signorini, per la seconda volta consecutiva al timone dello show. Non mancano, però, episodi spiacevoli, di cui i vip in casa si rendono protagonisti. Dopo la presunta bestemmia di Paolo Brosio, arriva un nuovo ‘scivolone’. Stavolta il protagonista è Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti. Il concorrente era stato già richiamato per una frase infelice su Franceska Pepe e aveva rivolto parole poco carine a Dayane Mello. Ma, qualche ora fa, una nuovo video è diventato virale sul web. Stavolta, le parole di Oppini sono rivolte a Flavia Vento. Parole che hanno indignato gran parte del pubblico, soprattutto di quello femminile, che chiede la squalifica del concorrente.

Seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

GF Vip, “Fuori Oppini!”: frasi shock contro Flavia Vento, il web chiede la squalifica

Francesco Oppini sarà squalificato dalla casa del Grande Fratello Vip? È quello che chiede gran parte dei telespettatori del reality show di Canale 5. Nelle ultime ore, il figlio della Parietti si è lasciato andare ad alcune frasi infelici nei confronti di Flavia Vento, che è stata concorrente del GF Vip solo per poche ore. Riferendosi a lei, Oppini esclama: “È una che rischi di ammazzare di botte. Guarda che quelle così credo che ad alcuni uomini facciano venire voglia di alzare le mani!”. Il video è diventato virale in pochissimo tempo e sul web è scoppiata una vera e propria bufera:

Quando ha detto “no, ma non è da fare” è perché Tommaso l’ha contraddetto e lui ha capito di aver pestato un merdone irrimediabile.#GFVIP — . (@indisguise_A2) November 1, 2020

In tanti hanno ascoltato le parole in diretta e non hanno potuto non commentare la scena. L’indignazione del pubblico, soprattutto di quello femminile, è tanta e in moltissimi chiedono la squalifica di Oppini dal gioco. Ecco alcuni tweet apparsi nelle ultime ore:

Insomma, in molti sul web si aspettano la squalifica, anche in ragione dei precedenti che abbiamo visto nelle passate edizioni: la squalifica di Clemente Russo e quella di Salvo Veneziano sono alcuni esempi. Non ci resta che attendere qualche ora per scoprire cosa accadrà nella Casa e quale decisione prendere il Grande Fratello su questo episodio.