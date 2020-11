GF VIP, la mamma di Pierpaolo conosce la ‘futura nuora’: l’incontro

Nel corso della puntata odierna del GF VIP c’è stato l’incontro tra la mamma di Pierpaolo Pretelli e la ‘futura nuora’

Questa sera è andata in onda una nuova puntata del GF VIP. La quinta edizione del reality show è ormai entrata nel vivo. La trasmissione è stata prolungata e terminerà a febbraio. I concorrenti, dunque, trascorreranno anche le festività natalizie nella casa più spiata d’Italia. Anche nella puntata di stasera non sono mancate le sorprese e soprattutto i colpi di scena.

GF VIP, la mamma di Pierpaolo conosce la ‘futura nuora’

Tra i protagonisti della quinta edizione del GF VIP figurano Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Tra i due c’è stata affinità sin dal primo minuto, ma la showgirl calabrese è molto frenata. Pare che fuori dalla casa, infatti, la Gregoraci abbia già una storia d’amore, anche se al momento sono solo indiscrezioni. Elisabetta, però, ha confermato che nella casa pensa ad un uomo che si trova fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. La showgirl, inoltre, ha dichiarato di sentirsi frenata anche perchè sa che il figlio Nathan Falco la segue. Pretelli, al momento, pare si accontenti di un’amicizia, anche se vorrebbe spingersi oltre.

Nella puntata in onda stasera su Canale 5, Pierpaolo Pretelli ha ricevuto una magnifica sorpresa. L’ex velino di Striscia la Notizia pensava di incontrare uno degli ex fidanzati della Gregoraci, invece è stato messo in contatto con la mamma. La donna ha incontrato anche la ‘futura nuora’, come l’ha chiamata il conduttore Alfonso Signorini. La mamma di Pretelli poi si è espressa sulla Gregoraci, dichiarando: “È bellissima. La aspettiamo a Maratea“. La showgirl ha accettato l’invito, ringraziando la mamma del suo amico ‘speciale’.