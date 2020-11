GF Vip | Paolo Brosio urla la preghiera, Stefania Orlando sbotta: ‘Così non mi piace’, è successo a poche ore dalla diretta

A poche ore dalla quindicesima diretta del GF Vip, Stefania Orlando ha completamente perso le staffe dopo la preghiera urlata di Brosio.

È la vera e propria protagonista indiscussa di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip, Stefania Orlando. Con un carattere molto forte, la bellissima conduttrice romana non perde mai occasione di poter dire chiaramente la sua opinione. È successo nel corso della scorsa diretta del reality. Quando, come una vera e propria resa dei conti, l’ex moglie di Andrea Roncato ha avuto un acceso scontro con Elisabetta Gregoraci. E tra le due, vi assicuriamo, non sono affatto volate delle parole leggerissime. Ma lo ha fatto anche qualche ora fa. È notte. E, com’è giusto che sia, tutti gli inquilini della casa più spiata d’Italia hanno intenzione di andare a dormire. Se non fosse per il fatto che la ‘calma’ della cosiddetta stanza blu viene interrotta inaspettatamente. Suscitando una reazione furiosa di Stefania Orlando. Che, ai suoi coinquilini di stanza, ha detto: ‘Così non mi piace’. Ecco, ma cos’è esattamente successo? Ecco tutti i dettagli.

GF Vip | Paolo Brosio urla la preghiera, Stefania Orlando sbotta: cos’è successo

Manca poco alla quindicesima diretta del Grande Fratello Vip e i concorrenti sono pronti per andare a dormire prima di affrontare una nuova puntata ricca di emozioni. Sono tutti a letto quando, improvvisamente, gli inquilini della stanza blu restano completamente senza parole quando ascoltano la preghiera che, nell’altra stanza, i loro compagni di viaggio stanno facendo con Paolo Brosio. Una preghiera che, da come si può chiaramente vedere dal video riproposto sul web (CLICCATE QUI PER VEDERLO) è fatta davvero ad alta voce. E che, in un vero e proprio batter baleno, scatena la furiosa reazione di Stefania Orlando. ‘Spettacolarizzare così non mi piace’, ha iniziato a dire la conduttrice romana ai suoi compagni di viaggio. E poi ha continuato: ‘Bisogna avere anche rispetto per tutte le altre confessioni e fedi, non si può’.

Insomma, così come il resto dei suoi compagni della stanza blu, Stefania Orlando non ha potuto fare a meno di esprimere la sua disapprovazione per il gesto di Paolo Brosio. Avranno modo di chiarirsi questa sera? Staremo a vedere!