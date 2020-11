Gigi Proietti, gli affetti più cari: l’amore per Sagitta e le loro due figlie

Ritratto della famiglia di Gigi Proietti, scomparso stanotte dopo una carriera costellata di successi: la compagna e le loro due figlie.

Erano legati dall’inizio degli anni ’60 il grande Gigi Proietti e Sagitta Alter. Un amore lungo una vita, che ha dato alla luce due figlie, Susanna e Carlotta, 42 e 37 anni. “E’ la mia roccia”: la definiva così Gigi in un’intervista, parlando dell’ex guida turistica svedese che ha amato fin da primo giorno in cui i due si erano incontrati nel 1962. All’epoca Proietti, 22 anni, cominciava la sua carriera di attore teatrale esibendosi con spettacoli nei locali di Roma. Un incontro voluto dal destino: Sagitta quell’estate non era tornata nella sua Svezia, quasi come se sentisse di avere l’appuntamento col grande amore della sua vita. La coppia non si è mai separata neanche per un attimo, nonostante il mestiere di attore portasse Gigi spesso a viaggiare e a rapportarsi con migliaia di persone. Una rarità in quel mondo sfolgorante di luci e pallettes.

Gigi Proietti: le figlie Susanna e Carlotta

Susanna e Carlotta, le figlie nate dall’amore con la Alter, Hanno seguito le orme paterne: entrambe fanno parte infatti del mondo dello spettacolo. Susanna, 42 anni, è scenografa e costumista, mentre Carlotta ha intrapreso la la carriera musicale ed è una cantante e cantautrice. Al Corriere della Sera, Susanna, la più riservata tra le due, ha dichiarato che il ruolo pubblico del padre era stato a volte un peso: “Ricordo una vacanza a Parigi, dove credevamo che nessuno avrebbe fatto caso a noi. E invece un gruppo di turisti lo riconobbe e ci raggiunse, senza la delicatezza di pensare che per noi era un momento privato”. La prima figlia dell’attore ha ricordato anche che talvolta era difficile sopportare tutta la gente che voleva avvicinarsi a suo padre dopo uno spettacolo. Carlotta lavora anche come attrice:ha studiato al DAMS e ha successivamente frequentato l’accademia di suo padre. Ha anche partecipato insieme a suo padre nella fiction “Una pallottola nel cuore 2”.

Ci stringiamo al dolore della famiglia di Gigi Proietti, che mancherà a tutti noi.

