Gigi Proietti è morto all’età di 80 anni, l’importante decisione della famiglia dell’attore romano sui funerali: è stato appena comunicato.

Una notizia davvero sconvolgente: alle prime luci dell’alba di questa mattina, Lunedì 2 Novembre, è morto Gigi Proietti. Nello stesso giorno in cui il maestro romano avrebbe compiuto 80 anni, purtroppo, è venuto a mancare. Una notizia impressionante, c’è da ammettere. E che, com’è giusto che sia, ha lasciato tutti completamente senza parole. Appena appresa, infatti, sul web sono apparsi tantissimi messaggi di cordoglio. E di disperazione per la sua scomparsa. Non soltanto da parte dei suoi più grandi ammiratori e sostenitori, sia chiaro. Ma anche di tantissime persone appartenenti al mondo dello spettacolo. E di coloro che hanno avuto la possibilità e l’onore di poter lavorare con lui. Insomma, Gigi Proietti era molto amato. Ed è per questo motivo che, stando a quanto si apprende da Adnkronos, sembrerebbe che la sua famiglia abbia preso un’importante decisione sui funerali. Fino a questo momento, purtroppo, non si conosce nulla in merito a questo. Non sappiamo, infatti, quando avverranno. E, soprattutto, dove si svolgeranno. Fatto sta che, a quanto pare, sembrerebbe che sia stata presa un’importante ed inevitabile decisione. Di che cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli.

Gigi Proietti Funerali, l’importante decisione della famiglia: è stato inevitabile

Nello stesso giorno in cui avrebbe compiuto 80 anni, il grandissimo Gigi Proietti purtroppo è morto. Ricoverato da diversi giorni all’interno di una clinica romana per problemi cardiaci, le sue condizioni di salute, nelle scorse ore, sarebbero peggiorate. Tanto da determinarne, alle prime luci dell’alba, la morte. Una notizia davvero sconvolgente, c’è da ammetterlo. Anche perché, come ben sapete, l’attore e comico romano era molto amato e molto seguito. È proprio per questo motivo che, stando a quanto si apprende da Adnkronos, sembrerebbe che la famiglia abbia preso un’importante ed inevitabile decisione sui suoi funerali. Come dicevamo precedentemente, non sappiamo ancora quando avverranno. E, soprattutto, quando si svolgeranno. Fatto sta che, da come si fa sapere Adnkronos, sembrerebbe che la famiglia abbia deciso di renderli pubblici. ‘Nelle prossime ore daremo comunicazione delle esequie’, si legge su Adnkronos. Prima ancora di sottolineare la decisione della famiglia. Stando a quanto si apprende, infatti, sembrerebbe che i funerali saranno pubblici, ma ovviamente con ingressi contingentati.

A quanto pare, i funerali di Gigi Proietti saranno resi pubblici. Non sappiamo né dove e né quando, sia chiaro. Fatto sta che chiunque volesse, può concedere un ultimo saluto al grande maestro. Ovviamente, come lo stesso Adnkronos sottolinea, i funerali saranno pubblici, sì. Ma, com’è giusto che sia, rispetteranno tutte le norme anti-covid. Quindi, come dicevamo precedentemente, gli ingressi saranno scaglionati. Al momento, vi possiamo dire soltanto questo. Appena sapremo qualche cosa in più, vi informeremo immediatamente.