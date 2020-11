In una delle sue recentissime Instagram Stories, Giulia De Lellis ha parlato di una tragica perdita che l’ha fortemente addolorata.

Sappiamo benissimo che, sul suo canale social ufficiale, Giulia De Lellis non perde mai occasione di poter intrattenere i suoi sostenitori. E, soprattutto, comunicare con loro. È proprio per questo motivo che, appena appresa la notizia di una tragica perdita, l’influencer romana non ha affatto potuto fare a meno di rivelare ai suoi followers quanto, in realtà, questa drammatica scomparsa l’abbia completamente scossa. E, soprattutto, addolorata. ‘Mi sono fatta un pianto’, ha confessato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne per sottolineare esattamente cosa le ha provocato questa tragica notizia. Ecco, ma cos’è successo esattamente? Vediamo tutti i dettagli.

Giulia De Lellis, la tragica perdita che l’ha addolorata: cos’è successo

Proprio questa mattina, Giulia De Lellis, appena appresa la notizia di questa gravissima e tragica perdita, non ha affatto perso occasione di poter esprimere il suo dolore e dispiacere. Sappiamo benissimo che alle prime luci dell’alba di Lunedì 2 Novembre è venuto, purtroppo, a mancare l’immenso e il caro Gigi Proietti. È proprio per questo motivo che, appena diffusasi la notizia della sua morte, sono state davvero tantissime le persone che hanno voluto esprimere tutto il loro cordoglio. Non soltanto attori o personaggi dello spettacolo, ma anche Giulia De Lellis. In alcune delle sue recentissime Instagram Stories, infatti, l’influencer romana ha raccontato di aver studiato per diverso tempo presso l’accademia del comico romano. Ed è per questo motivo che è fortemente addolorata per la notizia della sua morte.

‘Mi sono fatta un pianto’, ha detto Giulia De Lellis per spiegare il suo immenso dispiacere per questa drammatica perdita.

È fidanzata?

Sappiamo benissimo che, in questi ultimi giorni, Giulia De Lellis sta facendo molto parlare di sé. Archiviata la storia d’amore con Andrea Damante, sembrerebbe che l’influencer romana abbia confessato di aver una nuova frequentazione. Lui, a quanto pare, è Carlo Beretta. I due, come raccontato dal deejay veronese in una sua recente intervista a ‘Verissimo’, si sarebbe conosciuti a Forte dei Marmi. E da lì, poi, avrebbero iniziato a conoscersi. E, dopo l’addio con Damante, a frequentarsi.

