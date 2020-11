In seguito alla morte di Gigi Proietti, anche la programmazione tv di questa sera ha cambiato tutto: cosa andrà in onda.

Un maestro come Gigi Proietti, bisogna ammetterlo, non può che non essere ricordato alla grande. È proprio per questo motivo che, come raccontato in un nostro recente articolo, non soltanto la famiglia ha deciso di rendere pubblici i funerali del grandissimo attore romano, ma anche la Tv ha deciso di dedicargli un’intera programmazione. Stando a quanto si apprende da Fanpage, infatti, sembrerebbe che per questa sera, Lunedì 2 Novembre, ci sia stato un cambio di programmazione. E, soprattutto, che su diversi canali verranno riproposti dei veri e propri omaggi per Gigi Proietti. Sappiamo benissimo che l’attore e comico romano è stato la colonna portante di tantissimi film, sia televisivi che cinematografici, e di numerose opere teatrali. Ecco, la domanda sorge spontanea: ma cosa verrà mandato in onda stasera in suo onore? Ecco tutti i dettagli.

Cambia la programmazione Tv di stasera dopo la morte di Proietti: cosa andrà in onda

In seguito alla morte di Gigi Proietti, anche la Tv ha deciso di cambiare la programmazione dei programmi di stasera, Lunedì 2 Novembre. E di rendere omaggio alla più grande attore e comico di tutti i tempi. Vi starete chiedendo come? Beh, la risposta è davvero semplice: riproponendo sul piccolo schermo alcuni dei suoi più grandi capolavori. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che questa sera su Rai Uno al posto dell’appuntamento quotidiano con ‘I soliti ignoti’, verrà mandata in onda uno speciale di ‘Techetecheté’ proprio sull’attore romano. Ripercorrendo, quindi, i momenti più importanti, salienti e divertenti della sua incredibile carriera. Ma non è affatto finita qui. Anche se Rete Quattro, infatti, sembrerebbe sia cambiata la programmazione. E che questa sera vada in onda un vero e proprio cult del cinema. Stiamo parlando di ‘Febbre da Cavallo’.

Credete che le sorprese sia finite qui? Nient’affatto! Oltre all’omaggio dei canali Rai e Mediaset, anche Sky ha pensato di ricordare Gigi Proietti nel giorno della sua morte. Questa sera, infatti, si potrà assistere alla messa in onda de ‘Il Premio’, commedia di cui l’attore romano è stato il protagonista indiscusso.